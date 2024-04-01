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Gündem Parlattıklar TKP'nin adayı Maçoğlu Kadıköy'de havasını aldı
Gündem

Parlattıklar TKP'nin adayı Maçoğlu Kadıköy'de havasını aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-01 01:46:00 -
Parlattıklar TKP'nin adayı Maçoğlu Kadıköy'de havasını aldı

TKP'nin Kadıköy'den aday gösterdiği Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy'de havasını aldı.

Kadıköy'den aday yapılması tartışmalara neden olan Maçoğlu, gelen sonuçlar sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak Kadıköylülere teşekkür etti.

Ülkenin her yerinde eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesine devam edeceklerini belirten Maçoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan, güler yüzü ile bize kapısını açan Kadıköylülere, yanımızda olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Mevcut durum gösterdi ki iktidar yönetemiyor. Önümüzdeki süreçte de ülkenin her yerinde eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz."

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