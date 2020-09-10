Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron, Buldan ilçesini ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - Parlamentolararası Birlik Başkanı (PAB) Gabriela Cuevas Barron, Denizli'nin Buldan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Buldan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bağımsız 179 devlet parlamento temsilcilerinden oluşan Parlamentolararası Birliğin başkanı ve Meksika Milletvekili Gabriela Cuevas Barron, Asistanı Jose Iguacu Sanchez ve TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Mümtaz Güner'le Buldan'a geldi.

Buldan Kaymakamlığı El Sanatları Merkezi'nde (BELKÜM) Kaymakam Murat Sarı'yla bir araya gelen Barron, burada Belediye Başkanı Mustafa Şevik'i de makamında ziyaret etti.

BELKÜM'de belediye şeref defterini imzalayan Barron, "Buldan, çok renkli ve güzel bir şehir. İnsanları da içten. Samimi karşılamanız ve davetiniz için teşekkür ederim" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Belediye Başkanı Şevik, Barron ve ekibine Buldan dokuması ürünlerle cam horoz ve bileklik hediye etti.

Buldan'ın sokak sağlıklaştırması ve restorasyonu tamamlanan tarihi sokaklarını gezen Barron, Meksika'nın bir kenti ile Buldan'ın kardeş şehir olması için süreci başlatacağını kaydetti.

Tripolis Antik Kenti'ni ziyaret eden Barron, Süleymanlı Yayla Gölü gezisinin ardından ilçeden ayrıldı.