Parlaktan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

İYİ Partili Cem Parlak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos tarihinin, vatanı işgal edenlere karşı, milletin birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde verdiği eşsiz kurtuluş destanının adı olduğunu ifade eden Parlak, "30 Ağustos 1922 tarihi kahraman ecdadımız tarafından, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde canları pahasına tek yürek, tek millet halinde, özgürlük ve bağımsızlığı uğruna Malazgirt’ten Büyük Taarruza uzanan kahramanlık destanının zaferle taçlandırıldığı bir tarihtir. Zaferimizin 97.yıl dönümünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.