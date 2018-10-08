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Parkta başına silah dayayıp intihara kalkıştı

Bursa'da, parkta başına tabanca dayayıp intihara kalkışan bakkal Ufuk A. (33), polis tarafından ikna edildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:30
Parkta başına silah dayayıp intihara kalkıştı

Bursa'da Merkez Osmangazi ilçesindeki Kültürpark'ta, elindeki tabanca ile çimlerin üzerine oturan Ufuk A.'yı görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çelik yeleklerini giyerek yaklaştıkları Ufuk A. ile konuştu. Polisler, zaman zaman tabancayı başına dayayıp, "Çok borcum var. Elimden geleni yaptım ama ödeyemiyorum" diyen Ufuk A.'yı ikna etmeye çalıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, "Biz sana yardımcı olacağız" diyerek, Ufuk A.'dan silahını bırakmasını istedi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda elindeki silahı polise teslim eden Ufuk A., ambulansla hastaneye götürüldü. İntihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:30
  1. Bursa
  2. İntihar
  3. intihar girişimi

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