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Parklardaki oyun guruplarına sahip çıkılması isteniyor

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, parklardaki oyun grupları ile bankların yenilerinin konulduğunu vatandaşların oyun gurupları ile banklara sahip çıkmasını istediklerini söyledi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:47
Parklardaki oyun guruplarına sahip çıkılması isteniyor

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, parklardaki oyun grupları ile bankların yenilerinin konulduğunu vatandaşların oyun gurupları ile banklara sahip çıkmasını istediklerini söyledi.


Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, parkları elden geçirdiklerini ifade ederek, “Kırık oyun guruplarını onarıyoruz. Onarılmayacak oyun guruplarının yerine yenilerini koyuyoruz. Bankları elden geçiriyoruz.Bank eksiği olan parklara banklar koyuyoruz. Önemli olan oyun gurubu ile bankları koymak değil, bu milli serveti korumaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızı oyun guruplarına ve banklara zarar veren kişileri uyarmalarını, engel olmalarını buna rağmen zarar verenlerin Zabıta 153 veya polis 155 imdat telefonuna bildirmelerini istiyoruz. Sağ duyulu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:47
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