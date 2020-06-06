  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Parklara sosyal mesafe düzenlemesi

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar Belediyesi tarafından parklarda sosyal mesafe kuralına göre banklar konulurken üzerine de ’Sosyal mesafeni koru’ yazıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:40:54 -
Parklara sosyal mesafe düzenlemesi

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar Belediyesi tarafından parklarda sosyal mesafe kuralına göre banklar konulurken üzerine de ’Sosyal mesafeni koru’ yazıldı.


Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Korona virüs nedeniyle parklarda oturma bankları kaldırılmış ve piknik alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte belediye tarafından parklarda ve piknik alanlarında yeni düzenlemeye gidildi. Parklara ortası boş olacak şekilde 2 kişilik banklar konulurken, piknik alanları ve yeşil alanlarda çemberler çizildi. Ayrıca bankların üzerine ’Sosyal mesafeni koru’ yazılarak farkındalık oluşması amaçlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı