0553 313 94 23

Parklar Mobil Park Tim’leri ile güvende

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da vatandaşların parklarda güven içinde vakit geçirebilmesi için başlatılan Mobil Park Projesi kapsamında Mobil Park Tim’leri 2016 yılından bu yana parklarda 43 bin 413 aranan şahıs yakalandı, 64 bin 81 adli işlem yapıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 13:58
Parklar Mobil Park Tim’leri ile güvende

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da vatandaşların parklarda güven içinde vakit geçirebilmesi için başlatılan Mobil Park Projesi kapsamında Mobil Park Tim’leri 2016 yılından bu yana parklarda 43 bin 413 aranan şahıs yakalandı, 64 bin 81 adli işlem yapıldı.


İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından çocukların ve ailelerin parklarda eğlenceli vakit geçirmesi için 2016 yılında Mobil Park Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında, her gün parklarda uygulama yapmak üzere Motosikletli Yunus Timleri, görevlendirildi. Destek timi olarak da sahil parkı olan 12 ilçenin tamamında Bisikletli Polis Timi kuruldu. Buna bağlı olarak ilçe belediye başkanlıklarına bağlı hizmet veren, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi ile sürekli irtibat sağlanıyor.



Analiz raporu hazırlıyorlar


Mobil Park ekipleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli parklarda oluşabilecek güvenlik zafiyetleri tek tek tespit edilerek bir analiz raporu oluşturuluyor. Bu raporda, merkezi kayıt cihazlarının var olup olmadığı, metruk noktaların tespit edilmesi, park içerisinde kolaylıkla görülemeyen suça elverişli kısımların tespiti, halk arasında “zula” olarak tabir edilen suç unsurlarını saklamaya müsait alanların durumu, özel güvenlik görevlisinin görev yapıp yapmadığı, varsa giriş, çıkış kapılarının ve çevre koruma duvarlarının durumu, aydınlatma sisteminin yeterliliği ve olup olmadığı yer alıyor.


Mobil Park ekipleri, parkta durumundan şüphelendikleri şahısların GBT/UYAP sorgusu yapıp, olumsuz bir durumla karşılaştıklarında hemen arktan uzaklaştırıyor. Ekipler ayrıca, park içerisindeki işletmeleri de denetliyor. Özellikle okulların yanında bulunan parklara ders saati içerisinde gelen öğrencileri risklerden korumak için okul yönetimi ve ailelere bilgi veriliyor. Bu zamana kadar, parkta bulunan 4 bin 899 öğrencinin ailelerine ve okul idaresine bilgi verilirken,proje hayata geçirildiğinden itibaren parklarda, 43 bin 413 aranan şahıs yakalandı. 64 bin 81 şahsa da adli işlem yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara Valisi Şahin'e ziyaret
    1. Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara Valisi..
    2. Meteoroloji, Trump'ı yalanladı
    3. Şuhut’ta Trafik Şube Güvenlik..
    4. Sara hastası kadın 3 çocuğuyla sokakta..
    5. Lingling Tayfunu Kore yarımadasına..
    6. CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü
    7. İznik’te büyük deniz keşfi
    8. Esnafa 4 kredi kullanma imkânı
    9. Kaymakam Sinanoğlu kurumları inceledi
    10. Malezya'da Keşmir'deki Müslümanlarla..
    11. Cumhuriyet Tırı Bilecik’te yoğun ilgi..
    12. Tartıştıkları makam şoförünü yaralayan..
    13. Tunceli'de silahlı kavga: 2 gözaltı
    14. İdareci ve öğretmenlere liderlik..
    15. Kartallı minik sporcular madalyalarını..
    16. Türk çam balı coğrafi işaret projesi..
    17. Adıyaman Belediyesi ‘Satranç..
    18. Belediye otobüsü fiyatlarında..
    19. "İhraç talebi olağanüstü bir durum..
    20. Pazaryeri’nin düşman işgalinden..
    21. Rus tekstilciler Adana kumaşına geldi
    22. Erdoğan açılışını yaptı: Herkese..
    23. Ford Puma Titanyum X, Frankfurt’ta..
    24. SGK’nın kullanmadığı bilgisayarlar..
    25. Söğüt’e ekskavatör kepçe hibe edildi
    26. Çeşme’de 6 şişme botta 236 kaçak..
    27. Başkan Kavuş: “Zabıkta gören gözümüz,..
    28. Tunceli'de silahlı kavga
    29. "Beğeni sayısını değil kişiliğinizi..
    30. PTT Bilecik yöneticilerinden Başkan..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim