  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Parklar 40 gün sonra miniklerle doldu

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:21:47 -
Parklar 40 gün sonra miniklerle doldu

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile soluğu parklarda aldı.


Ordu’nun Ünye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gündür evlerinden çıkamayan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, uygulanan 11.00-15.00 saatleri arasındaki serbestlik nedeniyle parklara akın etti. Aileleriyle beraber güneşli havanında tadını çıkaran çocuklar, doyasıya eğlenirken bazı çoklar ise bisiklet sürerek ve paten kayarak vakitlerini geçirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı