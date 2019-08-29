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Parkinsonda medikal egzersizin önemi

Egzersiz yapmanın yaşı olmadığını ve her yaşa uygun yapılabilecek aktivitenin bulunduğunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:38
Parkinsonda medikal egzersizin önemi

Egzersiz yapmanın yaşı olmadığını ve her yaşa uygun yapılabilecek aktivitenin bulunduğunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Egzersiz herkes için sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır" dedi.


Var olan vücut yapısının korunması, hatta geliştirilmesi için düzenli egzersiz yapılması gerektiğini vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Bu yaştan sonra spor mu yapılır? Bu yaştan sonra sporcu mu olacaksın’ gibi söylemlere kulak vermemeli. Kalp hastalıkları riskinin azaltılmasında, kilo kontrolünde, esneklik ve kas kuvveti kazanmada, sırt ve bel problemlerinin azaltılmasında ve daha pek çok hastalığın önlenmesi ya da geciktirilmesinde hatta zihinsel sağlık ve hafızayı korumada egzersizden faydalanılmaktadır. Son yıllarda egzersiz ile beyin ilişkisinin incelendiği pek çok çalışmada özellikle nörodejeneratif hastalıkların oluşmasına sebep olan nöron ölümünün düzenli egzersizle azaldığı ve hatta nöronların sayılarının ve büyüklüklerinin arttığı gösterilmiştir. Bu sayede aralarında Parkinson hastalığının da bulunduğu birçok nörodejeneratif hastalığa karşı durabileceğimiz görüşü bilim adamlarınca desteklenmektedir. Parkinson hastalarının ilaç tedavilerine ek olarak egzersiz çalışmaları yapılmasının günlük hayat kalitelerine fayda sağlar. Hareketlerin yavaşlığı, kasların sertliği, duruş ve dengeyi koruyan reflekslerin azalması hastanın hareketliliğini ve yaşam kalitesini bozmaktadır. Parkinson hastalığı uzun süreli, yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Parkinson hastasının, hastalığın erken evrelerinden itibaren egzersizlere başlaması oluşabilecek fiziksel sorunların geciktirilmesini sağlayacaktır. Artık bilim insanları, egzersizin, hastaların kullanması gereken ilaç dozlarının bile daha düşük kalmasını sağlayabildiğini konuşuyor" dedi.


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Nörodejeneratif hastalıklarda nöroloji uzmanı tedavinin medikal kısmında görev alırken biz işin hareket kısmındayız. Hastanın güç, koordinasyon, denge, dayanıklılık, esneklik ve günlük yaşam aktivitelerindeki becerisini korumak ve artırmak üzere kişiye özel planladığımız egzersiz programları ile hastaların yaşam kalitesini arttırmayı, sedanter yaşamın getirdiği diğer komplikasyonların önlenmesini ve azaltılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:38
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