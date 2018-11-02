Parkinson nedir?

orta yaş hastalığıdır. Adını hastalığı ilk defa 1817'de titremeli felç olarak tarifleyen James Parkinson'dan almıştır.

Yavaş ve sinsi seyreder. On yıl gibi bir süre boyunca sürekli ilerler.

Ne ölümcül bir hastalıktır ne de felce sebep olur.

Başlangıcında tek taraflı belirtiler görülürken daha sonra bu bütün vücuda yayılır. Belirtilerin şiddeti her hastada farklıdır. Hastalığın erkeklerde görülme sıklığı biraz daha fazladır.

Temel bozukluk, koordine hareketleri düzenleyen beyin bölümlerindendir. Bu bozukluğa yol açan sebep tam bilinmiyorsa idyopatik Parkinson hastalığı, sebebin belli olduğu durumlarda ise Parkinsonien sendromlar adı verilir. Bu sendromların bir kısmı şunlardır:

Geçirilmiş beyin enfeksiyonları, bazı ilaçlar, Arteroskleroz, ailevî sebepler, travma, zehirlenmeler, tümörler, kandaki kırmızı hücrelerin aşırı yükselmesi.

HASTALIK NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Parkinson hastalığının, beyinde dopamin salgılayan hücrelerin hasarı sonucu ortaya çıktığını söylemiştik. Fakat bu hasarın sebebi henüz bilinmemektedir.

Genetik yatkınlık ve çevre faktörleri birlikte bu hastalıkta rol oynadığı düşünülmektedir.

Aileden gelen (ırsi) faktörlere bağlı parkinson hastalığı daha çok genç yaşlarda ortaya çıkmıştır. Fakat bu sadece yüzde 5'lik bir dilimdir. Ayrıca bulaşıcı bir hastalık da değildir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genelde ilk belirti elde veya bir vücut yarımında titremedir. Öne eğik durma ya da yürürken kolunu sallamama görülebilir.



İstirahat halinde bile titreme devam eder.

Fakat her titreme parkinson belirtisi değildir. Günlük aktivite sırasında, heyecan, sinir gibi durumlarda titreme olur. Bu normaldir.

Bir diğer belirti hareketlerde yavaşlama olmasıdır. Hasta günlük işlerini yaparken zorlanır. Yemek yerken, bir tarafa dönerken, yavaşlama söz konusudur ve bunlar güçlükle yapılır.

Kas sertliği başlar. Normalde kişi gevşemiş haldeyken kasların da gevşemesi gerekir fakat parkinson hastalarında kas gergindir.

Yazdıkları okunaksız olur.

Yavaş yürür, yürürken ayaklarını yere sürer

Depresyondadır, sıkıntılı bir ruh hali vardır.

Kas ağrıları çeker.

Konuşma bozukluğu başlar ve kısık sesle, donuk konuşur.

Terleme, hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü), yutma zorluğu çeker.



Parkinson hastalığına teşhis koymak için özel bir yöntem yoktur. Laboratuvar ya da röntgen tetkikleri sonucu da bunun anlaşılması mümkün değildir. Fakat uzman bir nörologun hastadan ve hastanın yakınlarından aldığı bilgiler, ayrıca yaptığı muayene sonucu teşhis koyabilir.