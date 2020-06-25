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Teknoloji

Parkinson hastalığına çare olabilecek yeni bir yöntem geliştirildi

Bilim insanları, parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilecek yeni bir yöntem keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 22:01:00 -
Parkinson hastalığına çare olabilecek yeni bir yöntem geliştirildi

ABD'li bilim insanları, parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilecek yeni bir yöntem keşfetti. California Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, parkinson hastalığı semptomları gösteren farelerin beyinlerinde yeni nöronlar oluşturduklarını ve bu sayede nöronlarının sayısı artan farelerin 3 ay içerisinde parkinson hastalığından tamamen kurtulduklarını açıkladı.

Çalışma kapsamında, yapay DNA taşıyan ve enfeksiyona neden olmayan bir virüs, parkinson hastalığı semptomları gösteren farelerin dopamin üretmekten sorumlu orta beyin bölgesine enjekte edildi. Yapılan testler sonucu farelerin astrosit hücrelerinin bir kısmının nörona dönüştüğü ve böylece toplam nöron sayısının yüzde 30 oranında arttığı gözlemlendi.

Çalışma sonucu farelerin beyinlerini 3 aylık takibe alan araştırmacılar, bu farelerin parkinson semptomlarından tamamen kurtulduğunu tespit etti.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Wiliam Mobley, keşfedilen yeni yöntemin parkinson hastalığı olan insanlara da ışık olabileceğini vurguladı. Mobley, "Sonuçları gördüğümde sersemledim. Nörodejenerasyon tedavisi için geliştirdiğimiz tamamen yeni strateji, ilerlemiş hastalığı olanlara bile yardımcı olabileceğine dair umut veriyor." ifadelerini kullandı.

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