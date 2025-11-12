  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kadın müşteri taksiciyi hastanelik etti: Köprü parası, uygulama parası derken yolu da uzatınca kafasını yardı!

Nagehan Alçı ‘Kaynağım güvenilir’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi

İmamoğlu soruşturmasında perde aralanıyor! İddianamenin satır aralarından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı!

Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Türk askeri kargo uçağı düşmüştü! AK Parti'den flaş açıklama

Suç örgütünde fondaş gazetecilerin görevi belli oldu! Bastır parayı CHP’yi ele geçir

Suç örgütünün kuruluş yılı belli oldu: İBB öncesine dayanıyor

Yasa dışı yolla elde edilen milyonlar elden ele dolaşmış! İşte İSÖ casusu Hüseyin Gün’ün rehberinden çıkan isimler
Yerel Park yeri bulamayan komşu düğündekilere ateş açtı: 16 yaşındaki İklimya hayatını kaybetti
Yerel

Park yeri bulamayan komşu düğündekilere ateş açtı: 16 yaşındaki İklimya hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Park yeri bulamayan komşu düğündekilere ateş açtı: 16 yaşındaki İklimya hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düzenlenen sünnet düğünü, park yeri tartışması yüzünden kana bulandı. Apartmanda oturan bir komşu, park yeri bulamadığı gerekçesiyle tartıştığı düğün kalabalığına av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda 5'i çocuk toplam 7 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki İklimya Subay tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta yapılan sünnet düğününde büyük bir facia yaşandı.

PARK YERİ TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

İddiaya göre, düğünün yapıldığı apartmanda ikamet eden Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde sokakta yapılan düğün eğlencesi nedeniyle aracına park yeri bulamadı. Bu durum üzerine Mehmet E., düğün sahipleri ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mehmet E., eline aldığı av tüfeğiyle düğün kalabalığının üzerine rastgele ateş açtı.

16 YAŞINDAKİ İKLİMYA KURTARILAMADI

Silahlı saldırı sonucu 5'i çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki genç kız İklimya Subay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kaçan saldırgan Mehmet E.'nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı soruşturma ve arama çalışması başlattı.

 

İstanbul'un göbeğinde sokak ortasında silahlı saldırı
İstanbul'un göbeğinde sokak ortasında silahlı saldırı

Gündem

İstanbul'un göbeğinde sokak ortasında silahlı saldırı

Büyükçekmece’de katliam! Arkadaşlarına ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Büyükçekmece’de katliam! Arkadaşlarına ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Yerel

Büyükçekmece’de katliam! Arkadaşlarına ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kadın müşteri taksiciyi hastanelik etti: Köprü parası, uygulama parası derken yolu da uzatınca kafasını yardı!
Kadın müşteri taksiciyi hastanelik etti: Köprü parası, uygulama parası derken yolu da uzatınca kafasını yardı!

Gündem

Kadın müşteri taksiciyi hastanelik etti: Köprü parası, uygulama parası derken yolu da uzatınca kafasını yardı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın "yalan konuşuyorsun" dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Gündem

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yalan konuşuyorsun" dediği atanamayan öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı. Söz konusu öğretmenin video..
Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler
Gündem

Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler

Trenle Anıtkabir’e giden bir grup Kemalist saat 09’u 05 geçe treni raylarda durdurmayan makiniste tepki gösterdi. Acil durum frenlerini çekm..
Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Aktüel

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. CHP camiasını sarsan iddialar söylüyor. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23