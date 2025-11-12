Park yeri bulamayan komşu düğündekilere ateş açtı: 16 yaşındaki İklimya hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta yapılan sünnet düğününde büyük bir facia yaşandı.

PARK YERİ TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

İddiaya göre, düğünün yapıldığı apartmanda ikamet eden Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde sokakta yapılan düğün eğlencesi nedeniyle aracına park yeri bulamadı. Bu durum üzerine Mehmet E., düğün sahipleri ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mehmet E., eline aldığı av tüfeğiyle düğün kalabalığının üzerine rastgele ateş açtı.

16 YAŞINDAKİ İKLİMYA KURTARILAMADI

Silahlı saldırı sonucu 5'i çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki genç kız İklimya Subay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kaçan saldırgan Mehmet E.'nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı soruşturma ve arama çalışması başlattı.