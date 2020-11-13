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Gündem Park skandalının sorumlusu Ekrem İmamoğlu'nun müdürü çıktı
Gündem

Park skandalının sorumlusu Ekrem İmamoğlu'nun müdürü çıktı

CHP'nin imza attığı skandalda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Küçükçekmece’de çocuk parkında yer alan terör örgütü sembollerini andıran görselden dolayı görevden alınan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ile ilgili şok bir bilgiye ulaşıldı. Gevezoğlu'nun CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü Belediyesi’nde, Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 21:06:00 -
Park skandalının sorumlusu Ekrem İmamoğlu'nun müdürü çıktı

Küçükçekmece'de çocuk parkına terör örgütü PKK/YPG'nin simgesini koydurduğu gerekçesiyle görevden alınan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ile ilgili şok bir bilgiye ulaşıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Gevezoğlu'nun; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü Belediyesi'nde, Fen İşleri Müdürü olarak görev aldığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasından sonra Beylikdüzü Belediyesi'nden ayrılan Gevezoğlu'nun Küçükçekmece Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine getirildiği belirtildi.

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal!

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin bir oyun parkında terör sembollerini kullanması; Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nın yenileme çalışmasının tamamlanması ile vatandaşların kullanımına açılan park, görenleri şoke etti. Parkta yer alan işaretler ve renkler, terör örgütü YPG/PKK'nın simgesine benzerliği nedeniyle büyük tepki çekti. Skandala ilişkin harekete geçen İstanbul Valiliği, yaptığı açıklama ile Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu'nun görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Belediyeden ismi silindi

Öte yandan, görevden alınan Gevezoğlu'nun fotoğrafı hem de bilgileri, Küçükçekmece Belediyesi'nin resmi sitesinden çıkarıldı. Gevezoğlu'nun ismi ve özgeçmişi, belediyenin resmi sitesinde bulunuyordu.

Kaymakamlıktan açıklama

Küçükçekmece Kaymakamlığı, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda ortaya çıkan sembollerle ilgili inceleme başlattıkların bildirmişti. Yapılan incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen görsellerin tespit edildiği kaydedilmişti. Skandalın adli mercilere bildirilmesinden sonra Küçükçekmece Belediyesi'nin yenilediği çocuk parkındaki görseller, belediye ekiplerince sökülmüştü.

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