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Gündem Park kavgasında baba-oğul hayatını kaybetti!
Gündem

Park kavgasında baba-oğul hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-08-07 10:33:11 - 2024-08-07 10:33:11

Bayrampaşa’da park sebebiyle tartıştığı komşularının dükkanını basmaya gelen Orhan Bal, dükkan sahibi ve babasını öldürdü. Kendisi de öldürdüğü kişi tarafından bıçaklanan saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00’da Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan Bal, daha önceden dükkan komşusu olan 75 yaşındaki Lütfi Er ile tartışarak darp etti. Bunun üzerine Lütfi Er, durumu çocuklarına haber verdi. Yazlığında oldukları öne sürülen Ramazan Er (54), babasının yanına geldi. Bunun üzerine saldırgan Orhan Bal, dükkana gelip intikam almak istedi. Gündüz saatlerinde elinde silah ile olay yerine gelen saldırgan Orhan Bal, tartıştığı komşusu baba Lütfi Er ve oğlu Ramazan Er ile kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine Orhan Bal, silahı ile Lütfi Er’i yaraladı.

Yaşlı adamı silahla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Babasının yaralandığını gören Ramazan Er ve yakınları, Orhan Bal’ı darp etmek istedi. Yerde süren arbede sonucu Ramazan Er, Orhan Bal’ı bıçakladı. Bıçaklandıktan sonra kaçan Orhan Bal, Ramazan Er’i vurarak olay yerinden kaçtı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Orhan Bal’ın dükkana intikam almak için elinde silah ile dükkana geldiği görülüyor. Orhan Bal’ı gören Lütfi Er daha sonra elindeki sopa ile karşılık veriyor. Kavganın büyümesi üzerine Orhan Bal, silahı ile Lütfi Er’i yaralıyor. Babasının yaralandığını gören Ramazan Er ve yakınları, Orhan Bal’ı darp etmek istiyor. Yerde çıkan süren tekmeleşme sonucu Ramazan Er, Orhan Bal’ı bıçaklıyor. Bıçaklandıktan sonra ise kaçan Orhan Bal, Ramazan Er’i vurarak ola yerinden kaçıyor.

Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan baba ve oğlunu ambulans ile hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Bıçaklanan yaralı saldırganın ise hastanede gözaltına alınarak tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayatlarını kaybeden baba ve oğlunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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