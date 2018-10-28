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Park halindeki TIR yandı

Altınordu ilçesinde park halindeyken alev alan TIR, yandı.

28 Ekim 2018 Pazar 16:44
Park halindeki TIR yandı

Altınordu ilçesi Şirinevler Caddesi'nde park halindeki Mahir Dura'ya ait 52 K 0760 plakalı TIR, saat 13.30 sıralarında alev aldı. Alevler kısa sürede TIR'ı sardı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. 

TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:44
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