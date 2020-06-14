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Aktüel

Park halindeki minibüsten cep telefonunun çalındığı anlar kamerada

Pendik’te sokakta yürüyen bir kişi, park halindeki panelvan tipi minibüsün içerisindeki cep telefonunu gözüne kestirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 13:54:14 -
Park halindeki minibüsten cep telefonunun çalındığı anlar kamerada

Pendik’te sokakta yürüyen bir kişi, park halindeki panelvan tipi minibüsün içerisindeki cep telefonunu gözüne kestirdi. Uygun anı bulan şahıs kaşla göz arasında telefonu çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Marmara Caddesi’nde 12 Haziran günü saat 12.30 sıralarında yaşandı. Yolda yürüyen şahıs, park halinde olan ve bagaj kapısı açık panelvan tipi minibüsün içerisindeki cep telefonunu gözüne kestirdi. Bir anda minibüsün yanına gelen şahıs kaşla göz arasında aracın camından uzanarak telefonu çaldı, ardından olay yerinden uzaklaştı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan bekçiler, olayın faili olan İrfan S. (22) isimli şahsı Fevzi Çakmak Mahallesi Kirazlı Mescit Sokak’ta yakaladı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.


Yolda yürüyen şahsın park halindeki araçtan kaşla göz arasında cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs yolda yürürken park halindeki aracın yanına yaklaşıyor. Camdan uzanarak cep telefonunu alıyor ve oradan kaçıyor.

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