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Park halindeki aracı düz kontak yaparken enselendi!

Adıyaman'da, park halinde bulunan otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalışan B.G. polis tarafından suçüstü yakalandı.

21 Ekim 2018 Pazar 18:33
Park halindeki aracı düz kontak yaparken enselendi!

Adıyaman'da park halindeki bir otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalışan hırsız yakalandı. 

Olay, Sümerveler Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamazam Caddesi'nde park halindeki plakası açıklanmayan otomobilde bir kişiyi görünce durumundan şüphelendi. Ekipler, yaptıkları incelemede otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalıştığını belirledikleri S.G.'yi gözaltına aldı. B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 18:33
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