Park halindeki aracı ateşe verdiler Nevşehir'in Göreme ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler yolda park halinde bulunan aracı ateşe verdi.

Nevşehir'in Göreme ilçesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler yolda park halinde bulunan aracı ateşe verdi. Araç küle döndü Olay Nevşehir'in Göreme ilçesinde meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan araç kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateşe verildi. Kısa sürede yangının büyümesiyle araç küle döndü. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken alev alan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

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