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Aktüel

Park halindeki araç yandı

Çorum’da park halindeyken yanmaya başlayan otomobili itfaiye söndürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 05:09:19 -
Park halindeki araç yandı

Çorum’da park halindeyken yanmaya başlayan otomobili itfaiye söndürdü.


Yangın, gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi Binevler 24. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fazlı T.’ye ait olduğu öğrenilen 19 AK 299 plakalı otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.


Otomobilddn dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.


Araç yangını mahallede yaşayan vatandaşlarda da kısa süreli paniğe neden oldu.

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