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Gündem Park halindeki araç alev aldı: Vatandaşlar seferber oldu!
Gündem

Park halindeki araç alev aldı: Vatandaşlar seferber oldu!

Yeniakit Publisher
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Park halindeki araç alev aldı: Vatandaşlar seferber oldu!

Batman’da park halindeyken alev alan araç, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hilal Mahallesi'nde park halinde bulunan araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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