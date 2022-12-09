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Yerel Park alanı da çözüm olmadı! Kaldırım işgali devam ediyor
Yerel

Park alanı da çözüm olmadı! Kaldırım işgali devam ediyor

Kaldırımlara bırakılan, elektrik direklerine bağlanan elektrikli scooterlar için park alanları inşa edilmeye başlandı. Uygulamanın hayata geçirildiği Kadıköy'de, manzara değişmedi. Scooterlar rastgele kaldırımlara bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 09:03:00 -
Park alanı da çözüm olmadı! Kaldırım işgali devam ediyor

İstanbul'da, sık yaşanan kazalar ve park sorunuyla gündem olan elektrikli scooterlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mikromobilite park alanları çalışması başlattı. Temmuz ayında başlayan çalışmalarda, Kadıköy pilot bölge seçildi. Bazı scooter kullanıcılarının Bağdat Caddesi'nde oluşturulan park alanını kullanmadığı, çevredeki elektrik direklerini tercih ettikleri görüldü. Park alanı çalışmaları Beşiktaş, Fatih, Şişli, Üsküdar, Bakırköy gibi scooter kullanımının yoğun olduğu ilçelerde de hayata geçecek.

Teşvik çalışmaları yapılacak

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan bu alanların kullanılması için teşvik çalışmaları da yapacaklarını ifade ederek, "Scooter firmalarıyla görüşüyoruz. Bu alanlara bırakılırsa, kullanıcılar çeşitli indirimler kazanıyor olacak. Büyük oranda sağa sola, kaldırım üzerine bırakılmaktan vazgeçilecek diye umuyoruz. Bir süre sonra, istenen sonuçları alamazsak da, bu alanlar çevresindeyken, o alan dışında bir yere bırakılırsa, uygulama üzerinden kilitleme konumuna geçip biraz zorlamaya da başlayacağız. Bizim muhatabımız işletme yapan 12 scooter firması" dedi. Cihan, scooter kullanımını daha güvenli hale getirmek için de bisiklet yollarının artırılması için çalışma yaptıklarını da belirtti.

Evime yakınsa park alanına bırakırım

Scooter kullanıcısı Yusuf Demirkan, "Genellikle araç park yerlerini kullanıyorum ya da arabaların arasında bırakıyorum. Park alanları evime yakınsa oraya koyarım ama değilse koymam. Yine direğe bağlamaya devam ederim" dedi. Gürkan Akıllı da, "Oturduğum sokakta direkler oluyor, oraya park ediyorum. Acelem yoksa park yerine götürürüm ama acelem varsa mecburen direğe bağlarım" ifadelerini kullandı. 

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