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Aktüel Paris'te terör örgütü PKK'nın katılımıyla Ermenistan'a destek gösterisi
Aktüel

Paris'te terör örgütü PKK'nın katılımıyla Ermenistan'a destek gösterisi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:13:33 -
Paris'te terör örgütü PKK'nın katılımıyla Ermenistan'a destek gösterisi

PARİS (AA) - Fransa’nın başkenti Paris’te Ermeniler, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona karşı terör örgütü PKK'nın da katıldığı gösteri düzenledi.

Fransa’daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) tarafından organize edilen protestoda, Invalides Meydanı'nda toplanan göstericiler, Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını protesto etti.

Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestoya katıldı.

- PKK'ya ait bez parçaları AB bayraklarıyla aynı karede

Gösteride, PKK'ya ait bez parçalarının Fransa, Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ve Yunanistan bayraklarıyla aynı kareye yansıması dikkati çekti.

CCAF yetkilileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Ermenistan'ı yalnız bırakmakla suçlayarak Dağlık Karabağ'ın Ermenistan toprağı olarak tanınmasını istedi.

CCAF yetkilileri, Ermenilerin bölgenin en medeni milleti olduğunu ileri sürerek Ermenistan'ın feminizm, demokrasi ve medeniyetin en büyük koruyucusu olduğunu iddia etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan atan göstericiler, uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sertleştirilmesine rağmen izin verilen gösteride, sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, maskelerin doğru şekilde kullanılmadığı görüldü.

Göstericiler, protestonun sonunda polis eşliğinde Elysee Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.


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