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Paris'te şov yapmıştı... 'Uçan kaykay'la Manş Denizi'ne çakıldı

Fransa’da Bastille Günü kutlamalarında yerden metrelerce yükseldiği ‘uçan kaykayı’ ile tüm dikkatleri üzerine çeken Fransız mucit Franky Zapata, dün Manş Denizi’ni geçmeye çalıştı. Ancak bu ‘tarihi’ deneme, Zapata ve kaykayının metrelerce yüksekten denize çakılmasıyla sulara gömüldü.

26 Temmuz 2019 Cuma 20:52
Paris'te şov yapmıştı... 'Uçan kaykay'la Manş Denizi'ne çakıldı

Paris’te Bastille Günü törenlerinde tüm dünyayı kendi icadı ‘uçan kaykayıyla’ selamlayan Franky Zapata (40), dün Manş Denizi’ni geçmeye çalışırken denize düştü. Zapata, bu deneme için Manş Denizi’ni uçakla geçen ilk kişi olan Fransız mucit Louis Bleriot’nun tarihi uçuşunun 110’uncu yıldönümünü seçti. Ancak Fransa ile İngiltere’yi bağlayan Manş Denizi’nin ortasında bekletilen bir gemideki platforma inerek yakıt almayı planlayan Zapata, denize düştü. Eski jet ski şampiyonunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Denemede başarı şansının yüzde 30 olduğunu söyleyen Zapata, Calais yakınlarındaki Sangatte’ten Dover yakınlarındaki St. Margaret’s Körfezi’ne 20 dakikada ulaşmayı hedefliyordu. Bastille Günü’ndeki gösterinin buna göre ‘çok kolay olduğunu’ belirten Zapata, “Gösteride makinemin kapasitesinin yüzde üçünü kullandım. Manş’ı geçebilmem için yüzde 99’a ihtiyacım var” diye konuşmuştu.

Manş Denizi'ni geçemedi

Franky Zapata, kendi icadı ‘Flyboard’ ile Manş Denizi’ni geçmek için havalanırken yarı yolda yakıt ikmali yapmayı planladı. Ancak yakıtı alacağı gemiye varamadan denize çakıldı. Fransız Silahlı Kuvvetleri ise Zapata’nın kaykayını ‘lojistik ya da saldırı platformu’ olarak deneyeceklerini açıkladı.

 

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 20:52
  1. Manş Denizi
  2. Flyboard
  3. Franky Zapata
  4. Bastille Günü

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