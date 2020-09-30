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Dünya Paris'te sonik patlama
Dünya

Paris'te sonik patlama

Fransa’nın göbeğinde sonik bir patlama yaşandı. Paris’te duyulan şiddetli patlama bütün banliyölerden duyuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:35:00 -
Paris'te sonik patlama

Patlamanın kent genelinde hissedilen büyük bir patlama olduğu bilgisi yapıldı. Patlama sesinin Paris'in her yerinden ve çevre mahallelerinden de duyulduğu belirtildi.

Sonik patlamaya uçak sebep oldu iddiası

Şehirde yangın ya da duman olmadığından BFM TV’de yapılan açıklamaya göre, ses hızını geçen bir uçağın bu patlamaya neden olabileceği söylenildi.

Paris polisi de aynı açıklamayı yaptı

Paris polisi tarafından yapılan açıklamada, patlama sesinin bir savaş jetinin ses duvarını aşması sonucu ortaya çıktığı ifade edildi.

Patlama sesi o sırada devam eden bir tenis maçında canlı yayında kayda alındı.

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