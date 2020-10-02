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Aktüel Paris'te Kovid-19 nedeniyle spor salonlarının kapatılması protesto edildi
Aktüel

Paris'te Kovid-19 nedeniyle spor salonlarının kapatılması protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:51:28 -
Paris'te Kovid-19 nedeniyle spor salonlarının kapatılması protesto edildi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te spor salonu sahipleri ve sporseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında spor salonlarının kapatılmasına tepki gösterdi.

Paris'teki Raul-Dautry Meydanı'nda üzerlerinde spor kıyafetleriyle toplanan sporseverler ile salon sahipleri, Kovid-19 önlemlerini protesto için Sağlık Bakanlığı binasına yürüdü.

Göstericiler, "Salonlarımıza dokunma", "Salonlarımızı açın" sloganları eşliğinde emniyet tarafından belirlenen caddelerden geçerek bakanlık binası önünde toplandı.

Burada sporseverlerin bir kısmı top oynadı, bir kısmı zumba yaptı.

Protestocular, hükümetin virüsün yayılmasını önlemeye yanlış yerlerden başladığını, Kovid-19’un en az spor salonlarında yayılım gösterdiğini savundu.

- “İnsanların spordan uzaklaştırılması sağlık durumlarını kötüleştirir”

Protestoculardan Boubacar Balde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Eylül Cumartesi gününden bu yana Paris ve çevresindeki bütün spor salonlarının kapatıldığını söyledi.

Spor koçluğu yaptığını ve sporu çok sevdiğini belirten Balde, “Alınan önlemler nedeniyle insanlar spordan uzaklaştırıldı, bu insanların sağlık durumunu daha da kötüleştirir.” ifadesini kullandı.

Bir spor salonu çalışanlarından Charlotte Blay-Desforg, alınan önlemlere uyduklarını kaydederek, spor salonlarının kapatılmasını beklemediklerini, faaliyetlerin durması nedeniyle birçok kişinin mağdur olduğunu söyledi.

Blay-Desforg, salonlara Kovid-19 sınırlamalarına uygun sayıda kişi aldıklarını, kullandıkları mobil uygulama sayesinde de sporseverlerin salonlarda kaç kişi bulunduğunu görme imkanı olduğunu vurguladı.

Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

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