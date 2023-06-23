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Gündem Paris'te gözler Türk İHA'larında
Gündem

Paris'te gözler Türk İHA'larında

Yeniakit Publisher
2023-06-23 07:37:00 -
Paris'te gözler Türk İHA'larında

Fransız haber ajansı AFP, Paris Uzay ve Havacılık Fuarı izlenimlerini yayınladı. Ajans, "Türkiye, Paris'te savunma sanayii ihracatındaki iddiasını ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi.

Dünyanın en büyük Havacılık ve Uzay Fuarı Paris Air Show 2023'te Türk firmalar dikkat çekiyor.

Fransız haber ajansı Agence France Press de yayınladığı analizde Türk dronlarına yer verdi. “EOS Teknoloji 5 yıl önce Fransa'ya ABD, İsrail ve özellikle de Türkiye dronlarına karşı bir alternatif sunmak için üretildi.”

Türkiye'den 16 firmanın yer aldığı etkinlikte, Türk dron şirketleri özellikle savunma sanayiinde etki bıraktı. AFP’nin haberine göre Türkiye’nin dronları savunma sanayi alanında “üçüncü yol” olarak görülüyor. Ajans, Baykar’ın ürettiği TB-2 Bayraktar modeli insansız hava araçlarının Ukrayna'da kullanılmasının ardından dünyanın ilgisini çektiğini yazdı. Ajans, Türkiye ve Fransa karşılaştırması da yaptı. Buna göre, Türkiye'nin ihracat hedefi yıllık 10 milyar dolar, Fransa'nın ise silah sanayiinde ihracatı 12 milyar dolar. Türkiye ise bu hedefe çok yakın, sadece 2022 yılı içerisinde 4,3 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmişti.

Ajansa konuşan EOS Teknoloji yöneticisi, Ukrayna'daki savaşın ardından tüm dünyanın dron teknolojilerinin önemini öğrendiğini kaydetti. “Ukrayna'daki savaşın bize öğrettiği şu ki, bu savaş bir dronlar savaşı. Zelenski'nin ordusu, her şeyden çok bir dron ordusu.”

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