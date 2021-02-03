Paris'te belediye aracını çalan adam kalabalığın içine daldı: 1 ölü, 1 yaralı
Fransa'nın başkenti Paris'te evsiz olduğu belirtilen bir adam belediye aracını çalarak kalabalığın içine daldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı olayın faili, intihar girişiminde bulunurken yakalandı.
Fransa’nın basketi Paris’te evsiz bir adam belediyeye ait kamyoneti çalarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Çaldığı belediye aracıyla kalabalığın içine daldı
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan La Defense’ta evsiz bir adam, Nanterre Belediye Binasından çaldığı kamyonetle kalabalığın arasına daldı.
İntihar girişiminde bulundu
Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçtığı ve bir demiryolu hattına atlayarak intihar etmeye çalıştığı sırada yakalandığı ifade edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın şimdilik terör eylemi olarak nitelendirilmediği belirtildi.