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Dünya Paris'te belediye aracını çalan adam kalabalığın içine daldı: 1 ölü, 1 yaralı
Dünya

Paris'te belediye aracını çalan adam kalabalığın içine daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te evsiz olduğu belirtilen bir adam belediye aracını çalarak kalabalığın içine daldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı olayın faili, intihar girişiminde bulunurken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 23:47:00 - 2021-02-03 23:54:31

Fransa’nın basketi Paris’te evsiz bir adam belediyeye ait kamyoneti çalarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Çaldığı belediye aracıyla kalabalığın içine daldı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan La Defense’ta evsiz bir adam, Nanterre Belediye Binasından çaldığı kamyonetle kalabalığın arasına daldı. 

İntihar girişiminde bulundu

Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçtığı ve bir demiryolu hattına atlayarak intihar etmeye çalıştığı sırada yakalandığı ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın şimdilik terör eylemi olarak nitelendirilmediği belirtildi.

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