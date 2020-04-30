  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Paris sokaklarında korona sessizliği

Korona virüs salgınından korunmak üzere birçok ülkenin uyguladığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle dünyanın kültür başkenti olarak ünlenen Paris’te son bir aydır sessizlik yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:30:41 -
Paris sokaklarında korona sessizliği

Korona virüs salgınından korunmak üzere birçok ülkenin uyguladığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle dünyanın kültür başkenti olarak ünlenen Paris’te son bir aydır sessizlik yaşanıyor.


Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü ve en kalabalık caddelerinden Chemps-Elysses Caddesi, salgının ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kaldı. Korona virüs salgını sonrası Paris’teki ünlü mağazaların önünde oluşan kuyruklardan eser kalmadı. Ünlü caddede bulunan kafeler de 40 gündür kapalı. Ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.


Kentin sembollerinden Eyfel Kulesi çevresinde de sessizlik hakim. Fotoğraf çekmek için insanların neredeyse yarışa girdiği Eyfel Kulesi’nin çevresinin boş olduğu görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı