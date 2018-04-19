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Paris Saint-Germain'e kolay rakip

Avrupa futbolunun en pahalı kadrolarından birine sahip olan Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Kupası'nda üçüncü lig ekibi Les Herbiers'le eşleşti.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:31
Paris Saint-Germain'e kolay rakip

Michel d'Ornano Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında PSG, 25 ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe, 90+5. dakikada Christopher Nkunku'nun golleriyle galibiyete ulaştı.

Caen'in tek golünü 43. dakikada Ismael Diomande kaydetti. Bu arada Diomande, 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibini 3-1 mağlup eden PSG, finale yükselen taraf oldu.

PSG'nin üçüncü lig ekibi Les Herbiers ile karşılaşacağı Fransa Kupası finali, 8 Mayıs'ta Stade de France'ta oynanacak.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 22:31
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