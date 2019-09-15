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Paris Saint-Germain Academy Turkey sezonu açtı

Paris Saint-Germain Academy Turkey; Ümraniye Futbol Park Tesisleri’nde 2019-2020 sezonunu görkemli bir törenle açılışını gerçekleştirdi.

15 Eylül 2019 Pazar 13:42
Paris Saint-Germain Academy Turkey sezonu açtı

Paris Saint-Germain Academy Turkey; Ümraniye Futbol Park Tesisleri’nde 2019-2020 sezonunu görkemli bir törenle açılışını gerçekleştirdi.


Futbol Union partnerliği ile 2018 yılında Türkiye’de temelleri atılan, Dünyanın en gözde futbol akademilerinden Paris Saint-Germain Academy Turkey, Ümraniye Futbol Park Tesisleri’nde 2019-2020 sezonunun açılışını yaptı. 2019-2020 sezonu açılışı sporcuların seremonisi ile başladı. Paris Saint-Germain Academy Turkey Kurucusu Nihat Uğurlu, Manchester United eski yıldızı Mark Wilson, Yapay Zeka Kurucu Ortağı Ali Erhan Tamerli’nin hazır bulunduğu 2019-2020 Sezon açılışını, eğlenceli aktiviteler ve DJ eşliğinde tamamlandı.



Türkiye’de toplamda 20 şehir 30 lokasyonda açılacak


Yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulunan Paris Saint-Germain Academy Turkey Kurucusu Nihat Uğurlu, “Futbol Union şirketi, dünyanın en değerli 5 futbol markası arasında gösterilen Paris Saint-Germain markasının Futbol Akademisini Türkiye’ye getirdi. Akademinin 13 binden fazla öğrencisi bulunuyor ve İstanbul’daki ilk akademi, Mayıs 2018’de kayıt almaya başlamasına karşın öğrenci sayısı gün itibariyle 500’e ulaştı. Bu sayıyı yıl sonunda 1000’e çıkarmayı hedefliyoruz. İlk etapta 10 milyon TL’lik yatırımla İstanbul’da açtığımız futbol akademimizin arkasında dünyaca ünlü bir dev bulunuyor ve Türkiye’de yeni yatırımlara devam edeceğiz. Türk futbolunun altyapısına model oluşturmak ve Paris Saint-Germain altyapısına futbolcu yetiştirmek amacıyla açtığımız akademilerde, 4-18 yaşındaki çocuklara yönelik futbol ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Örnek eğitim metodolojimizi tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. İstanbul Avrupa Yakası’nda Beylikdüzü, Anadolu Yakası’nda ise Ümraniye’de bulunan Futbol Park Tesisleri’nde eğitimlere bu yıl da hız kesmeden devam edeceğiz. İstanbul, Antalya ve Ankara’dan sonra dördüncü yapılanmamızı Bursa’da gerçekleştirdik. 2019 yılı sonuna kadar İzmir’de 3 ayrı bölgede yatırımlarımız olacak. Büyüme planımızda toplam 20 şehre odaklanmak var. Eğitimlerimiz için çifte konsantreyiz. PSG Academy Turkey kalıcı olacak ve Türkiye’de altyapılarında kurumsallaşmanın yolunu açacak” dedi.



Mark Wilson: "Türkiye bu sistem sayesinde çok yıldız futbolcuya kaşvuşacak"


Manchester United eski yıldızı Mark Wilson ise, "Türkiye’de olmak ve PSG Academy Turkey gibi büyük bir eğitim yuvasının açılışında bulunmaktan dolayı onur duyuyorum. PSG Academy Turkey büyük bir yapı kurmuş ve bu yapıya katkıda bulunmak istiyoruz. Sporcuların performanslarını tutabilmek ve ilerlemesine destek olmak istiyoruz. Markamız Beyondpulse ile her sporcunun profesyonelleşmesine destek olmak bizi ayrıca mutlu edecek. Türkiye, bu sistem sayesinde çok yıldız futbolcuya kavuşacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:42
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