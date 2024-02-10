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Gündem Paris kuşatıldı! Çiftçi eylemleri hız kesmiyor
Gündem

Paris kuşatıldı! Çiftçi eylemleri hız kesmiyor

Yeniakit Publisher
2024-02-10 10:30:00 -

Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere birçok bölgede çiftçilerin traktörlerle yaptıkları eylemler hız kesmeden devam ediyor.

Le Monde'un haberine göre, Paris'in giriş-çıkışındaki güzergahlarda traktörleri ile yolları kapatan çiftçiler, hükümetten taleplerine yönelik etkili adımlar gelinceye kadar eylemlerini sürdüreceğini bildirdi. Ülkede dün erken saatlerde başlayan eylemler, gece boyu sürdü ve çok sayıda çiftçi soğuk havaya rağmen geceyi traktöründe geçirdi.

 

Traktörlerinin yanında bekleyişlerini sürdüren çiftçilerin yol kenarlarında ateş yakarak ısınmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Başkente ana ulaşım noktalarından A1, A5, A6 otoyolları Paris yönünde, A4, A10, A13 otoyolları ise çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken, A15, A16, A20 otoyolları ile 184 yolunun bazı noktalarında ulaşım aksadı. Polis kaynakları, ülke genelinde 5 binden fazla tarım makinesi ile 10 bine yakın çiftçinin eyleme katıldığını bildirdi.

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