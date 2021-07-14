Paris karıştı! 'Kahrolsun diktatör' sloganı atan göstericilere Fransız polisinden sert müdahale
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'u protesto eden vatandaşlar "Kahrolsun diktatör" sloganları attı. Paris ve birçok şehrin karıştığı olaylarda polisin göstericilere sert müdahalesi dikkat çekti.
Fransa'da 14 Temmuz'da gerçekleştirilen Bastille Günü yürüyüşleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterilere dönüştü. Macron'un Kovid-19'a karşı getirdiği yeni kısıtlamaları protesto eden Paris halkı, "Kahrolsun diktatör" sloganları attı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik tepkiler büyüyor. Fransa'da halk, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı sokaklara döküldü.
Fransa'da 'Kahrolsun diktatör' sloganları
Özgürlük alanlarının daraltıldığı ve demokrasinin askıya alındığını belirten eylemciler Macron'u protesto etti.
Başkent Paris ve pek çok şehirde gerçekleştirilen protestolarda 'Kahrolsun diktatör' sloganları atıldı.
Fransız polisinden sert müdahale
Polisin halka yönelik sert müdahalesi sonrası gösteriler şiddetini artırdı ve karşılıklı çatışmaya dönüştü.
Öte yandan protestoyla ilgili Fransız devlet yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.