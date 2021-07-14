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Dünya Paris karıştı! 'Kahrolsun diktatör' sloganı atan göstericilere Fransız polisinden sert müdahale
Dünya

Paris karıştı! 'Kahrolsun diktatör' sloganı atan göstericilere Fransız polisinden sert müdahale

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'u protesto eden vatandaşlar "Kahrolsun diktatör" sloganları attı. Paris ve birçok şehrin karıştığı olaylarda polisin göstericilere sert müdahalesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 20:57:00 -
Paris karıştı! 'Kahrolsun diktatör' sloganı atan göstericilere Fransız polisinden sert müdahale

Fransa'da 14 Temmuz'da gerçekleştirilen Bastille Günü yürüyüşleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterilere dönüştü. Macron'un Kovid-19'a karşı getirdiği yeni kısıtlamaları protesto eden Paris halkı, "Kahrolsun diktatör" sloganları attı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik tepkiler büyüyor. Fransa'da halk, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı sokaklara döküldü.

Fransa'da 'Kahrolsun diktatör' sloganları

Özgürlük alanlarının daraltıldığı ve demokrasinin askıya alındığını belirten eylemciler Macron'u protesto etti.

Başkent Paris ve pek çok şehirde gerçekleştirilen protestolarda 'Kahrolsun diktatör' sloganları atıldı.

Fransız polisinden sert müdahale

Polisin halka yönelik sert müdahalesi sonrası gösteriler şiddetini artırdı ve karşılıklı çatışmaya dönüştü.

Öte yandan protestoyla ilgili Fransız devlet yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

 

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