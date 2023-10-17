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Dünya Parça tedarikçi fabrika patladı dünya devi üretimi durdurmak zorunda kaldı
Dünya

Parça tedarikçi fabrika patladı dünya devi üretimi durdurmak zorunda kaldı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 08:37:00 -
Parça tedarikçi fabrika patladı dünya devi üretimi durdurmak zorunda kaldı

Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co.'nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimini geçici durdurdu.

Toyota'nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring Co. firmasına ait fabrikada patlama yaşandı.

İki erkek işçinin yaralandığı patlamanın tesisteki kurutma fırınlarına hasar verdiği aktarıldı.

Japon üretici Toyota açıklamasına göre, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle, Japonya'daki 6 fabrikasındaki 10 üretim hattı geçici durduruldu.

Açıklamada, üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği zamanın henüz bilinmediği aktarıldı

Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirildi.
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