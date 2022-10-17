Parayı veren düdüğü çalıyor! ORC'den "gazlama" anketi

ORC Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Pösteki, ‘Zillet İttifakı’ndan aldığı desteğin karşılığını vermeye devam ediyor.

Milletin bacısına küfür eden sözde vekil Lütfü Türkkan'ı sahiplenen İyi Parti'yi yıkayan ve yağlayan ORC, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu da cilaladı.

Masa başında yapılan sözde ankette Konya'da "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorunun yöneltildiği ortaya atıldı.

Arpasını İyi Parti başta olmak üzere muhalif partilerden alan ORC Araştırma; sözde anketinin sonucuna göre AK Parti Konya'da en büyük oy kaybını yaşadı.

AK Parti'ye yüzde 42,5 yazılan karalama ankette Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne yüzde 14.1 oy alması oldu.

Meral Akşener'den aldığı arpanın karşılığını verme çabasına girişen sözde anket şirketi İYİ Parti'ye de yüzde 12,9 yazdı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmeye bir anket damga vurmuştu.

Kadraja giren fotoğraf karesinde Meral Akşener'in masasında ORC Araştırmanı'nın anketi görülüyordu.

İşte bu karenin ardından İYİ Parti'nin oyları fırlamaya başlarken AK Parti'nin oyları ise düşüş görülmeye başlandı.