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Aktüel Paravan şirket üzerinden sahte çekle dolandırıcılık yapan sanığa 16 yıl hapis
Aktüel

Paravan şirket üzerinden sahte çekle dolandırıcılık yapan sanığa 16 yıl hapis

Sanık hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:52:12 -
Paravan şirket üzerinden sahte çekle dolandırıcılık yapan sanığa 16 yıl hapis

ADANA (AA) - Adana'da paravan şirket kurup sahte çek kullanarak 5 kişiyi dolandırdığı iddia edilen sanık, 16 yıl hapis ve 298 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık T.Y. katılmazken sanık avukatı hazır bulundu.

Mahkemede ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın sahte kimlik kullanarak özel bir bankadan çek karnesi aldığı, hukuka aykırı şekilde şirketler kurduğu ve sahte çek karnelerini kullanarak 5 kişiyi dolandırdığının tespit edilmesi dikkate alınarak "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı ise müvekkilinin dolandırıcılık suçunu işlemediğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık T.Y'yi 5 kişiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplamda 16 yıl hapis ve 298 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın uzun süre yargılamayı neticesiz bırakma amacıyla kaçmasını da dikkate alarak hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

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