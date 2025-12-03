Parasını alamayınca çatıya çıktı! Saatler sonuna bakın nasıl ikna oldu?

Adana’nın Kozan ilçesinde 40 yaşındaki boyacı Ş.B., iddiaya göre yaklaşık 80 bin liralık alacağını alamayınca yapımı devam eden bir inşaatın çatısına çıkarak tepki gösterdi.

Ekipler seferber oldu

Olay, saat 16.30 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Boyacılık yapan Ş.B. (40), alacak iddiası üzerine inşaatın çatısına çıkarak tepki gösterdi. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye Kozan Belediyesi AKOM, Sağlık ve polis geldi. Ekipler çevredeki vatandaşlar ile birlikte bir düşme ihtimaline karşı inşaat zemininin altına branda gererek güvenlik önlemi aldı. Çevrede toplanan çok sayıda vatandaş ise yaşananları izledi.

Parası hesaba yatında eyleme son verdi

Polis ekiplerinin uzun süre ikna çabalarının ardından, boya ustasının çalıştığı işi veren ustayla ulaşıldı. Alacağı olduğu ileri sürülen 80 bin liralık ödeme, hesabına yatırılan Ş.B. çatıdan inmeyi kabul etti. Çatıda saatlerce bekleyen Ş.B., tedbir amacıyla ambulansa alınarak Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.