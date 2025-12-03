  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail TV'sinde canlı yayında korkuyla gelen küstah tehdit! Türklere gerekeni yaparız

Trump’tan Güney Kore’ye nükleer kıyak! Çin’in sinir uçlarını titreten anlaşma: Pazarlık bitti, imzalar atıldı

Gökhan Gönül polisler eşliğinde adliyeye getirildi

ABD’de ne dolaplar çeviriyorlar neler! Siyonist foncusu Coca Cola fena yakalandı

520 bin vatandaşımız faydalanıyor! "Evde Bakım Yardımı"na 3 yılda 143 milyar lira destek

‘Müslüman biri bana saldırdı’ dedi gerçek bakın ne çıktı! Rahibenin alçak yalanı elinde patladı

Putin bu işe çok sevinecek! ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna kararı

Ekonomi rayına oturuyor: Enflasyonda tam 30 ay sonra bir ilk!

Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Kürt kardeşim celladını çok iyi bilir

Guinness Dünya Rekorları'ndan siyonistlere boykot: Devamı da gelsin
Yaşam Parasını alamayınca çatıya çıktı! Saatler sonuna bakın nasıl ikna oldu?
Yaşam

Parasını alamayınca çatıya çıktı! Saatler sonuna bakın nasıl ikna oldu?

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana Kozan'da alacağını tahsil edemediğini öne süren bir boyacı, inşaatın çatısına çıkarak saatler süren bir gerilim yaşattı. Bakın, çatıda eylem yapan işçi nasıl ikna olup yere indi.

Adana’nın Kozan ilçesinde 40 yaşındaki boyacı Ş.B., iddiaya göre yaklaşık 80 bin liralık alacağını alamayınca yapımı devam eden bir inşaatın çatısına çıkarak tepki gösterdi.

 

Ekipler seferber oldu

Olay, saat 16.30 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Boyacılık yapan Ş.B. (40), alacak iddiası üzerine inşaatın çatısına çıkarak tepki gösterdi. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye Kozan Belediyesi AKOM, Sağlık ve polis geldi. Ekipler çevredeki vatandaşlar ile birlikte bir düşme ihtimaline karşı inşaat zemininin altına branda gererek güvenlik önlemi aldı. Çevrede toplanan çok sayıda vatandaş ise yaşananları izledi.

 

Parası hesaba yatında eyleme son verdi

Polis ekiplerinin uzun süre ikna çabalarının ardından, boya ustasının çalıştığı işi veren ustayla ulaşıldı. Alacağı olduğu ileri sürülen 80 bin liralık ödeme, hesabına yatırılan Ş.B. çatıdan inmeyi kabul etti. Çatıda saatlerce bekleyen Ş.B., tedbir amacıyla ambulansa alınarak Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Adana’da silah operasyonu! 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adana’da silah operasyonu! 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yerel

Adana’da silah operasyonu! 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana’da kanlı pusu! İş yeri sahibi motosikletli saldırganların hedefi oldu!
Adana’da kanlı pusu! İş yeri sahibi motosikletli saldırganların hedefi oldu!

Yerel

Adana’da kanlı pusu! İş yeri sahibi motosikletli saldırganların hedefi oldu!

Adana’da mera seferberliği! 480 dekar arazi işgalden kurtarıldı
Adana’da mera seferberliği! 480 dekar arazi işgalden kurtarıldı

Yerel

Adana’da mera seferberliği! 480 dekar arazi işgalden kurtarıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23