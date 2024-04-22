Paranızla bunları asla yapmayın!

Bireysel finans bilinci paranın doğru kullanımı kadar paranın yanlış kullanımının önlenmesiyle de alakalıdır. Zira bazı hatalar cüzdanınızda geri dönülmesi çok zor hasarlar yaratabilir.

Parayla yapmamanız gerekenlerin sonsuz bir listesi olabilir. Kötü alışkanlıklardan iyi niyetle alınan yanlış kararlara kadar birçok hata mali açıdan çok kötü bir konuma gerilemenize sebep olabilir. GoBankingRates’in haberinde paranın yanlış kullanımlarıyla ilgili bazı hatalar derleniyor:

Asla maaşınızı anında bozdurmayın

Maaş çekinizi hemen bozdurursanız, çok çabuk harcıyor olabilirsiniz.

Bireysel finans danışmanı Barbara Friedberg, "İşvereninizin doğrudan banka hesabınıza yatırması yerine maaşınızı nakde çevirirseniz kesinlikle hepsini harcarsınız" dedi ve ekledi: "Daha da iyisi, maaşınızın bir yüzdesini otomatik olarak bir emeklilik yatırım hesabına aktarmak ve geri kalanını doğrudan bir banka hesabına yatırmaktır."

Bireysel emeklilik gibi bir emeklilik planına sahip olmanın bir avantajı, paranın maaşınızdan otomatik olarak kesilmesi ve yatırılmasıdır. Bu yöntemler parayı görmezsiniz, dolayısıyla harcamazsınız. Maaşınızdan en fazla verimi elde etmek için bir bütçeleme şablonu kullanabilirsiniz.

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Asla karşılayamayacağınız ‘özel’ finans anlaşmalarına girmeyin

Büyük bir satın alma işleminde sıfır veya düşük faiz oranları sağlayan promosyon finansmanı teklifleri, beklediğinizden daha fazlasını ödeyene kadar çok şey gibi gelebilir. Kişisel Finans web sitesi Debt Roundup'ın kurucusu Grayson Bell'in başına gelen de buydu.

"Promosyonlu düşük aylık ödemelere bakarak yeni bir otomobili veya benim durumumda deniz taşıtını finanse etmeyin. Yeni bir 10.000 dolarlık Jet Ski'yi hiç para ödemeden ve gerçekten nasıl ödeneceğini öğrenmeden finanse ettim. Süper düşük aylık 69 dolarlık bir ödeme teşvik eden bir radyo reklamına dayanıyordu. Ancak farkında olmadığım şey, faiz oranının sadece iki yıl için geçerli olduğuydu, ardından kalan faizin kredi tutarına göre geriye dönük olarak eklenmesi gerektiğiydi.”

Bell açıklamasının devamında şu ifadelere yer veriyor:

"Bu finansman anlaşmaları, yalnızca aylık ödemeye bakarsanız sizi mahvedebilir. Matematiği gözden geçirin ve tüm ince yazıları okuyun. Düşük aylık ödemelerle sizi içeri alıyorlar, ancak beklediğinizden çok daha uzun süre ödeme yapmanızı sağlıyorlar."

Asla karşılayamayacağınız bir krediye kefil olmayın

Kişisel finans blogu Making Sense of Cents'ten Michelle Schroeder-Gardner, tam olarak geri ödeme imkanınız olmadıkça, biri için asla bir kredi imzalamamanız gerektiğini söyledi.

Finans yazarı, “Gerçek şu ki, kişinin her bir ödemeyi yapıp yapmayacağını asla bilemezsiniz, bu yüzden kendinizi hazırlamak en iyisidir” diyor.

Asla imkanlarınızın üzerinde yaşamayın

Yeminli mali müşavir Cathy Curtis ne kadar para kazanıldığına bakılmaksızın gelirden daha az paranın harcanması gerektiğini savunuyor. Zira finans uzmanına göre zenginlik inşa etmenin temel ilkelerinden biri, imkanlarınızın altında yaşamaktır. Tasarruf ve yatırım öncelikleriniz olmalıdır. Böylece çocuklarınızın üniversite masraflarını ödemeye yardımcı olabilir ve emeklilikte rahatça yaşayabilirsiniz.

Asla seyahatlerde sadece nakde güvenmeyin

Elbette, nakit taşımak ve kullanmak, kredi kartı faturalarını ödemeye iyi bir alternatiftir. Ancak Curtis, nakit paraya alternatif olarak seyahat çeklerini veya kredi kartlarını kullanmayı öneriyor.

Seyahat ederken önemli miktarda nakit bulundurmak talihsiz durumlara davetiye çıkarabilir. Paranızı kaybedebilir veya bazı turistik bölgelerde hiç de nadir olmayan bir hırsızlığın kurbanı olabilirsiniz.

Asla telefonla para bağışlamayın

Telefon bağış talepleri genellikle gerçek amaçlar ve kuruluşlar için para toplamayı içerir. Ancak ne yazık ki bu aynı zamanda dolandırıcıların iyi niyetli bağışçıları dolandırmasının kolay bir yoludur.

Güvende hissetmek içinse kredi kartı numaranızı asla bir telefonda bir başkasına vermemek gerekiyor. Curtis bunun yerine bilgileri size e-posta ile göndermeyi talep edebileceğinizi söyledi. Bu sayede bağış yapacağınızı kurumu ve resmiliğini doğrulayabilirsiniz.

Asla kimsenin ihtiyacı olmayan hediyelere para harcamayın

En sevdiğiniz mağazalardaki sezon sonu indirimlerine girdiğinde, her şey neredeyse %75 indirimli olduğunda oldukça cazip görünebilir. Ancak, banyo bombaları, plaj havluları ve diğer indirimli ürünleri stoklamak sadece israf olabilir. Çılgın bir indirim asla gerçekten ihtiyacınız olmayan ve muhtemelen gerçekten istemediğiniz bir şeye para hacamanızı haklı çıkaracak kadar çılgın değildir.

Asla duygusal olduğunuzda alışveriş yapmayın

Kendinizi kötü hissettiğinizde alışveriş yapmaktan kaçınmak en iyisidir, çünkü daha iyi hissetmek için daha fazla harcama yapmak isteyebilirsiniz.

Ayrıca agresif bir satış görevlilerinden de uzak durmalısınız; Karşılayamayacağınız veya kendinizi rahat hissetmediğiniz bir şeyi satın almanız için sizi pohpohlamalarına izin vermeyin. Olumlu pekiştirme arıyor olabilirsiniz. Ancak bunu birincil hedefi satış yapmak olan bir satış görevlisinden almak sağlıklı bir yol değildir.

Nakit para harcamadan kendiniz hakkında iyi hissetmenin başka yolları da var. Curtis, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre kararlar vermenizi tavsiye ediyor.

Asla bireysel emeklilik birikiminizi bozmayın

Paranız azaldığında bireysel emeklilik birikiminizden çıkmak cazip gelebilir. Ancak bu yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri olabilir. Zira birikimleriniz kısa bir süreliğine düşse de her yıl belirli bir miktarda para yatırarak emekliliğinizde bileşik getiri ve devlet katkısıyla birlikte güçlü bir birikimin sahibi olabilirsiniz.

Asla güvenemeyeceğiniz bir mali müşaviri işe almayın

Bir mali müşavir seçmek, emeklilik için servet oluşturmak veya dolandırıcılık kurbanı olmak veya aşırı ücret ödemek arasındaki fark anlamına gelebilir. Hall ve Rowe Media'da Bireysel Finans yazarı olan Julie Rains, "Güvensizliğin kaynağını tam olarak belirleyemeseniz bile, paranızı asla güvenmediğiniz birine yatırmayın" dedi.

Asla tüm paranızı likit olmayan varlıklara yatırmayın

Simone Zajac Wealth Management Group'un ortağı Daniel Zajac, birçok yatırım ürününün paranızı kilitlediğini ve paranıza erişiminizi sınırladığını söyledi.

Zajac "Paranıza ne zaman ve nasıl ulaşabileceğinizin farkında olmalısınız, hatta varlıklarınızın büyük bir bölümüne erişimi kısıtlayan bir araca koymaya karar veriyorsanız daha da fazla farkında olmalısınız" dedi.

Asla gerçek olamayacak kadar iyi görünen bir yatırım satın almayın

Focus Planning Group'un kurucusu ve servet danışmanı YMM Joseph Carbone bir yatırım gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, dikkatli olmanızı tavsiye ediyor. Carbone, "Kulağa sıkıcı geliyorsa, muhtemelen iyi bir yatırımdır” dedi

Çoğu zaman, gerçek olamayacak kadar iyi yatırımların pahalı ve likit olmadığını söyledi. Hisse senetleri ve tahviller gibi daha temel yatırımlarsa daha iyi performans gösterebilir.

Asla kaybetmeyi göze alamayacağınız para yatırmayın

Akıllı servet oluşturma stratejilerinin çoğu, paranızı büyütmenin bir yolu olarak yatırım yapmayı içerir. Ancak bu, karşılayabilmeniz gereken bir risktir.

Yatırım konusunda yeniyseniz, uzman tavsiyesi aldığınızdan emin olun. Bireysel finans blog yazarı Pauline Paquin, "Her yatırım bir risk seviyesi taşır ve her seferinde en kötü senaryoyla yüzleşmeye hazır olmalısınız" dedi. Paquin "Kaybederseniz finansal refahınızı tehlikeye atacak para yatırmayın ... Tek bir finansal hata yıkıcı olabilir” açıklamasında bulundu.

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