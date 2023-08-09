Paranızın olması yeterli değil! Onlarca Türk sırada bekliyor!

Ekonomi piyasasındaki hareketlilik birçok kişiyi tedbir almaya itse de, lüks tüketim çılgınlığı her geçen gün artmaya devam ediyor... Lüks tüketim denildiğinde akla gelen otomobil, saat, çanta, restoranlar ve özel dikim kıyafetleri almak için günlerce sıra beklemeniz gerekiyor. Değeri milyonlarla ölçülen bir saati almak iki yıl, bir otomobil için ise aylarca beklemek gerekiyor. Hal böyle olunca birçok girişimcinin bu durumu fırsata çevirerek, yurt dışından satın aldıkları taşınabilir lüks tüketim ürünlerini alıcılarla buluşturduğu öğrenildi.

OTOMOBİLLER

Lamborghini, Maserati, Rolls Royce, Ferrari, Bentley, Porsche ve daha nicesi... Bu otomobil markalarına ulaşım zor olsa da yeni modellerine binebilmek için sadece paranızın olması yeterli olmuyor. Bu otomobil markalarının yeni modellerine binebilmek için 6 aydan 12 aya kadar bekleme süreleri oluyor. Sipariş verip sıraya girebilmek için çoğu zaman tanıdık vasıtasıyla işini hızlandırmaya çalışanın da çok fazla olduğu öğrenildi.

Bir İngiliz markası olan Rolls Royce’un Phantom modeline talep yüksek olurken, Türkiye pazarı için 10 araç getirileceği öğrenildi. Modellerine göre değeri 40 milyondan 80 milyona kadar yükselen otomobil markası konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. 2023’ün ilk çeyreğinde Arda Turan 2.1 milyon euroya cip modelini almış ve kısa süre içerisinde milyonlarca lira kâr etmişti. Rolls Royce’un bekleme süresi bir yıl.

Ferrari’nin ilk SUV modeli olarak piyasaya çıkardığı ve sınırlı sayıda üretilen Purosangue’nin Türkiye piyasası için 20 araç kota ayrıldığı öğrenildi. Değerinin 1 milyon euro olduğu öğrenilen otomobil için yüksek talep varken, 20 araç için 20 kişi sipariş verdi. Ferrari model araç almak istiyorsanız altı ay beklemenize gerekiyor. Ferrari’nin SF90 ve Lamborghini’nin Aventador modelleri de Türkiye piyasasında sahibini bekleyen araçlar arasında ilk sıralarda yerini aldı. Değeri 1.5 milyon dolardan başlayan araçlar az sayıda Türkiye’ye getirilecek. Bu iki model için talebin fazla olduğu öğrenilirken, sipariş verenlerin ödemeyi yaparak sırada beklediği öğrenildi. Lamborghini ve Porsche için en az altı ay, Bentley için ise bir sene beklemeniz gerekiyor.

SAATLER

Lüksüne düşkün olan birçok insanın olmazsa olmazı ise saatler... Değeri milyonları aşan ve sınırlı sayıda üretilen saatleri alabilmek için sırada olan kişilerin bekleme süreleri duyanları şaşırttı. Richard Mille marka saati sipariş ettikten sonra bekleme süresinin iki yıl olduğu öğrenildi. Az sayıda üretilen bir diğer marka ise Rolex. Rolex’in özel modelleri Daytona Rose, Gmt Master ve Sky-Dweller’ine sahip olabilmeniz için ise bir yıl beklemeniz gerekiyor. Değerleri 1 milyon euroya kadar uzanan bu saatlere sahip olmanın bir diğer yolu ise, yurt dışından yapılacak alışveriş.

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Birçok iş insanının tercih ettiği bu yol ile yurt dışına çıkarak hem kolayca erişim imkanına sahip olurken hem de daha makul fiyata satın alındığı öğrenildi.

ÇANTALAR

Lüks tüketim çılgınlığı çantalarda da kendini gösteriyor. Çanta denildiğinde akla ilk gelen markalardan; Hermes, Channel, Chloe ve Dior’un Türkiye mağazalarındaki bekleme sıraları yüzlerce insana ulaştığı, duyanları şaşırttı. Değeri 3 bin dolardan başlayarak, 300 bin dolara kadar yükselen çantalardaki bekleme süreleri kimi zaman bir hafta olurken kimi zaman ise bu sürenin üç ayı bulduğu öğrenildi.

Bu süreyi beklemek istemeyen birçok kişi, markaların mağaza sorumlulularına araştırma yaptırarak hangi ülkede çantaların olduğunu öğrendikten sonra yardımcılarını oraya yollayarak çantayı getirttikleri de ortaya çıktı. Sınırlı sayıda üretilen bu pahalı çantaları almanın bir diğer yolu ise ikinci el satış siteleri. Sıfır değerinden yüzde 20 daha uyguna alıcı bulan bu lüks ikinci el çantalar, internet üzerinden alıcı buluyor.

RESTORANLAR

Restoranlarda kalitenin, en iyi şeflerin ve lüksün bir arada olduğu kriter Michelin yıldızı almış olması. Oldukça az sayıdaki bu restoranlardan ön plana çıkanlar ise, Fatih Tutak, Mikla, Nicole, Araka ve Neolokal... Yaz aylarından dolayı her ne kadar rezervasyon yaptırmada sorun yaşamasanız da, sonbahar ve kışa yaklaştıkça durum farklılaşıyor. Bu mekanlarda güzel bir akşam yemeği yemeniz için yaptıracağınız rezervasyonla bekleyeceğiniz süre dört aya kadar ulaşabiliyor. Bu mekânlara gidildiğinde iki kişilik akşam yemeği için ödeyeceğiniz rakam 5 bin liradan başlayarak, yukarı doğru çıkıyor.

ÖZEL DİKİM KIYAFETLER

Lüks tüketim denildiğinde akla her ne kadar giyim markaları gelse de en çok tercih edilen özel dikim kıyafetler oluyor. Bu alanda erkekte ilk olarak akıllara Levon Kordonciyan gelirken, kadında ise Zeynep Kartal ilk sıralarda yer alıyor...

Levon Kordonciyan: Son yıllarda satın almadan ziyade kiralama yapan insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Yabancı müşteriler satın alırken, yerli müşteriler kiralamaya daha da ağırlık vererek, katılacakları her davet ve özel günde yepyeni bir smokin daha giymiş oluyor. Kiralama yapmada sektöre öncülük ettiğimi söyleyebilirim. 7 bin smokin ile yaptığım bu kiralama hizmeti oldukça rağbet gördü. 300 bin liraya özel olarak dikilen bir smokini 10-20 bin lira arasında bir rakama kiralayarak kullanma, daha fazla tercih edilen bir yol oldu.

Zeynep Kartal: Genel olarak baktığımızda kişiye özel tasarımlara karşı olan ilgi bugün eksilmeden devam ediyor. Bir ay boyunca sadece bir tasarımın üzerinde çalıştığımız bile oluyor. Dünyanın pek çok farklı coğrafyasında müşterimlerim bulunuyor. Tabii ki bu durumda en önemlisi çizgime sadık kalarak, tasarımlarımı kültürlere göre farklılaştırdığımda oluyor. ‘Ready to Wear’ koleksiyonuma ait parçalar 2 bin pounddan başlıyor. Kişiye özel tasarım fiyatlarım el işçiliğine ve kumaş tarzına göre değişkenlik gösteriyor.