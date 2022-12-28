Paranızı geri alabilirsiniz! Bunu hemen yapın...

Kredi kartı aidatınızı bankadan geri alabilirsiniz! Peki kredi kartı yıllık aidatı geri nası alınır? Kredi kartı aidatı geri alma nasıl yapılır? Kredi kartı aidatımı almak için ne yapmam gerek? İşte detaylar...

Kredi kartı kullanımı aylık ekstreler gelmesi ile devam etmektedir. Vatandaşlar yıl sonunda gelen ekstre dışında yıllık ödeme aidatı ile karşılaşmaktadır. Bu aidatın geri ödenmesini isteyen kişiler e-devlet üzerinden başvuruda bulunmaktadır.

Yapılan başvuruların tamamı incelemeden geçerek 15 gün içerisinde kişilere geri dönüş sağlanmaktadır. Yapılan başvuru kapsamında ödenen aidat bedeli geri vatandaşların hesabına aktarılmaktadır.

KREDİ KARTI YILLIK AİDAT GERİ NASIL ALINIR?

Kredi kartı için yapılan işlemler oldukça kapsamlıdır. Birebir banka aracılıyla da bu işlemler gerçekleşmektedir. Kredi kartı kullanıcıları yaptıkları harcamaların dışında yıl sonunda belirli bir ücret aidat ödemektedir. Bu aidat kapsamında pek çok vatandaş yüksek tutar ödemekten şikayetçi olmaktadır.

Aidatların geri kendilerine ödenmesi için tüketici haklarına başvuruda bulunmaktadır. Aynı zamanda e-devlet üzerinden de kredi kartı geri ödemesi ve aidat ödemeleri talep edilmektedir. İlk olarak e-devlet sistemine TC kimlik ve şifre bilgileri ile giriş yapılmaktadır.

Banka ile bu aidat geri iadesi hakkında yazılı görüşme yapan vatandaşlar aldıkları olumsuz yanıtın ardından bu yazılı belgeyi kanıt yerine göstermektedir. Bu belge aracılıyla tüketici mahkemesine başvuruda bulunmak ve ödenen aidat için geri ödeme talebinde bulunmak mümkündür. E-devlet içerisinde ödenmesi gereken aidat tutarı yansıtılmaktadır. Sistem içerisinde yeni başvuru sekmesi yer almaktadır. Bu sekme aracılıyla kişiler talep ettikleri aidat ödemesine kısa süre içerisinde ulaşmaktadır. Son dönemde pek çok vatandaş bu şekilde ödemelerini geri almaktadır.

İlk defa kredi kartı aidat geri ödeme başvurusunda bulunacak kişiler yeni başvuru bölümü üzerinden kredi kartı seçimi yapmaktadır. Kredi kartı bilgilerinin girilmesi ile beraber başvuru bilgileri de aktif hale gelmektedir.

Özellikle ödemelerin hızlı bir şekilde banka hesaplarına yatmasını isteyen vatandaşlar mahkemeye başvurarak süreci hızlandırmaktadır. Banka ile görüşerek aidat ödemesini geri iade edilmesi anlamında yazılı olumsuz yanıt alan kişiler anında mahkemeye başvurabilmektedir. Başvuru süreci kapsamında mahkeme ödemenin yapılması kararını vermektedir.

KREDİ KARTI AİDATI GERİ ALMA NASIL YAPILIR?

Kredi kartı için aidat geri alma işlemlerinin yapılma kanalları farklı alanlarda yer almaktadır. İlk olarak banka ile görüşme ve aidat ödemesinin geri talep edilmesi işlemleri yapılmalıdır. Ardından olumlu ya da olumsuz yanıt alan kişiler mahkeme sürecini bu şekilde başlatmaktadır. Mahkeme aracılıyla başvuru süreci sunulan kanıtlar dolayısıyla başlatılmaktadır.

E-devlet üzerinden de bu süreç adım adım takip edilmektedir. Kredi kartına yapılan ödemelerin dekontlar halinde belgeleri de mahkemeye sunulmaktadır. Mahkeme bu belgeler sayesinde hızlı karar oluşturmaktadır.

Vatandaşlar yaşadıkları il içerisinde bulunan banka ile birebir görüşme kaydetmelidir. Olumsuz yanıt alarak bu belgeyi tüketici mahkemesine sunan kişiler mahkeme sürecini de başlatmış olmaktadır. Yazılan dilekçe ile beraber başvuru süreci 2 hafta içerisinde yanıtlanmaktadır.



2 hafta sonunda yanıtlanan bu süreç kişilere iletilmektedir. Kredi kartının yıllık aidat talep ve ödeme işlemlerinin geri ödenmesi tüm özel ve devlet bankaları için geçerlidir. Her vatandaş yaptığı bu ödemeyi dilekçe hazırlayarak geri talep ederek alabilmektedir.