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Ekonomi 'Paranızı altına yatırın' diyen ünlü milyarder tahminini bir anda değiştirdi: Dolara bile meydan okuyacak
Ekonomi

'Paranızı altına yatırın' diyen ünlü milyarder tahminini bir anda değiştirdi: Dolara bile meydan okuyacak

Yeniakit Publisher
2023-07-12 16:43:00 -
'Paranızı altına yatırın' diyen ünlü milyarder tahminini bir anda değiştirdi: Dolara bile meydan okuyacak

Geçmiş konuşmalarında yatırımcıların altın alması yönünde tavsiyelerde bulunan ünlü milyarder Robert Kiyosaki'den yeni açıklamalar geldi.

Kriptokoin'de yer alan habere göre, kriz ortamında altın gibi kıt varlıkların kurtuluş için tek çare olacağını söyleyen milyarder Robert Kiyosaki, kripto paralara yönelik dev bir tahmin yaptı.

Çok satan “Zengin Baba Yoksul Baba”nın yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin (BTC) için cesur bir tahminde daha bulundu. Ünlü yazar, lider kriptonun gelecek yıl 120.000 dolara ulaşmaya hazır olduğunu söylüyor. Tahminlerini, gücünü kaybeden ABD dolarına ve yaklaşan küresel ekonomik krize dayandırdı. Kriptokoin.com‘dan takip ettiğiniz üzere Kiyosaki, uzun süredir küresel bir resesyon hakkında endişelerini dile getiriyordu.

“Altın ve gümüş alın. Bitcoin gelecek yıl 120 bin dolar olacak”

Kiyosaki uzun süredir takipçilerine altın, gümüş ve Bitcoin satın alın çağrısı yapıyor. Geçtiğimiz ay bu çağrısını özellikle Bitcoin’i vurguladığı şekilde tekrar dile getirdi.

Son paylaşımında Kiyosaki, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ittifakının üyelerinin altın standardını benimseme yönündeki son hamlesine değiniyor. Bu ulusların yakın gelecekte altın destekli bir kripto para birimini piyasa süreceğini vurguluyor. Kiyosaki’ye göre bu hamle günümüzün rezerv para birimi ABD dolarının (USD) değerini önemli ölçüde etkileyecek. Hatta küresel para birimi statüsüne bile meydan okuyacak.


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