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Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı

YouTube üzerinden video yayınlayan Cüneyt Özdemir, platformun reklam gelirlerini kapatmasına sinirlendi, çılgına döndü.

19 Mart 2019 Salı 13:52
Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı

YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla gündeme gelen gazeteci Cüneyt Özdemir, haber içeriklerine YouTube'un reklam gelirlerini kapatmasına ateş püskürdü. Twitter hesabından konuyla ilgili bir dizi paylaşım yapan Özdemir, YouTube yöneticilerine şeffaf olma çağrısında bulundu.

İşte Cüneyt Özdemir'in o paylaşımları:

1) Bunu youtube yönetiminden gören var mı bilmiyorum ama bir itirazımı ileteceğim. Bir haberci olarak ciddi konuları yorumladığımız zaman youtube bu videoları reklam gelirlerini kapatıyor. Yahu ne hakla? Biz haberciyiz. Bu tür haberleri yorumlamayalım mı?

2)Youtube'da sadece 'yavşak' videolar mı yayınlayalım? Benzer bir durum sık sık tekrarlanıyor. Oysa izlenme sayılarına baktığınızda insanların bu tür haberlere ilgisi olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz.Habercilere nasıl alan açacaksınız? @YTCreators

3) Güncel can yakıcı konularla ilgili ana akım habercilik ilkelerini ihlal edecek ne bir görüntü kullanıyorum ne de bir cümle kuruyorum. Ama güya 'manuel' kontrol edilip videoların reklam alması engelleniyor. Aslında ciddi konular hakında haber yapmamız engelleniyor. @YTCreators

4) Nasıl bir gelecek hayaliniz var ey @YTCreators ? Gerçek habercileri sahtelerinden nasıl ayıracaksınız? Bu yasakçı zihniyet youtube'da yayın yapan gazeteciler için sürdürülebilir bir durum değil. Neyi neye göre yasaklıyorsunuz? Şeffaf olun! Biraz delikanlı ol eyyyy youtube!...

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:52
  1. Cüneyt Özdemir
  2. Youtube

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