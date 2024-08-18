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Gündem Paramotorlu hainler yere serildi!
Gündem

Paramotorlu hainler yere serildi!

Yeniakit Publisher
2024-08-18 14:35:22 - 2024-08-18 14:35:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisindeki 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AKINCI TESPİT ETTİ ATAK VURDU

"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." diyen Bakan Yerlikaya, Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait "AKINCI TİHA" tarafından tespit edildiğini aktardı.

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