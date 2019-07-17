Paralimpik yüzücüler, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor - Ankara'da gerçekleştirilen kampta 8 sporcu yer alıyor

ANKARA (AA) - Paralimpik Yüzme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, paralimpik yüzücüler Ankara'da kampa girdi. Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta 8 sporcu yer alıyor. İngiltere'de 9-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milliler, ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Milli yüzücülerin kampı 8 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Kampta yer alan sporcular ise şunlar: Sevilay Öztürk, Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı, Koral Berkin Kutlu, Nil Şahin, Elif İldem, Hamit Demir, Bülent Oturakçı.

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