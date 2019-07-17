Paralimpik yüzücüler, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
- Ankara'da gerçekleştirilen kampta 8 sporcu yer alıyor17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:06
ANKARA (AA) - Paralimpik Yüzme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, paralimpik yüzücüler Ankara'da kampa girdi.
Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta 8 sporcu yer alıyor.
İngiltere'de 9-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milliler, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Milli yüzücülerin kampı 8 Ağustos Perşembe günü sona erecek.
Kampta yer alan sporcular ise şunlar:
Sevilay Öztürk, Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı, Koral Berkin Kutlu, Nil Şahin, Elif İldem, Hamit Demir, Bülent Oturakçı.
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