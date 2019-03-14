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Paralimpik yüzücüler Belarus'ta mücadele edecek

- Belarus Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek

14 Mart 2019 Perşembe 14:59
Paralimpik yüzücüler Belarus'ta mücadele edecek


ANKARA (AA) - Belarus Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası, hafta sonu başkent Minsk'te düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, şampiyonaya 8 sporcuyla katılacak.

Serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve karışık stilde yapılacak yarışlarda mücadele edecek Türk sporcular şunlar:

Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Koral Berkin Kutlu, Nil Şahin, Bülent Oturakçı, Uğur Şenel ve Uğurcan Özer.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:59
  1. Belarus
  2. Belarus Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası
  3. Beytullah Eroğlu
  4. Sümeyye Boyacı

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