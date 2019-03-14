Paralimpik yüzücüler Belarus'ta mücadele edecek - Belarus Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Belarus Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası, hafta sonu başkent Minsk'te düzenlenecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, şampiyonaya 8 sporcuyla katılacak. Serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve karışık stilde yapılacak yarışlarda mücadele edecek Türk sporcular şunlar: Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Koral Berkin Kutlu, Nil Şahin, Bülent Oturakçı, Uğur Şenel ve Uğurcan Özer.

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