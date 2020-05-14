Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, engellilere seslendi: "Bir an önce spora başlayın"

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Başarılı paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu, engellilere bir an önce spora başlamaları çağrısında bulundu.

Doğuştan kolları olmayan dünya ve Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Engelliler Haftası kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Balık adam" lakaplı Beytullah, "Bu hafta, Engelliler Haftası. Buradan bütün engellilerimize sesleniyorum; evlerinden çıksınlar ve bir an önce spora başlasınlar. Benim tavsiyem yüzmeye başlasınlar." dedi.

Sporla değişen hayatını anlatan paralimpik yüzücü, şu ifadeleri kullandı:

"Evimden çıkmaz, ailemden başka kimseyle iletişim kurmazken sporla öz güvenimi kazandım. Aile zoruyla başladığım eğitim hayatımı okul başkanlıklarıyla bitirdim. Bunu yüzmeye, spora borçluyum. Bunu ben başardıysam, herkes başarabilir. Yeter ki biraz gayret etsinler. Başladıktan sonra sporu seveceklerinden eminim."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin spora etkisine de değinen Beytullah, "Hepimiz gibi pandemi sürecinde evimizde kaldık. Mümkün olduğu kadar çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu pandemi sürecinden en çok etkilenen branşlardan birisi yüzme. Ama pandemi sadece bizim için değil, bütün rakiplerimiz için de geçerli. Bu süreci ne kadar iyi atlatırsak önümüze o kadar daha iyi bakacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.





- "Tarih değişti, hedef değişmedi"





Beytullah, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın 2021'e ertelendiğini hatırlatarak, hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bizim için aslında çok da iyi olmadı, 4 yıldan beri bu işe emek verdik. Tarih değişti ama hedef değişmedi. Paralimpik oyunlarından madalyayla dönmek için çalışmalarımıza başladık. İnşallah tekrardan hız kazanacağız. Kariyerimdeki tek eksik madalya, paralimpik oyunları madalyası. İnşallah ülkemize madalyayla dönmek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediyespor sporcusu olan Beytullah Eroğlu, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni de bitirme başarısı gösterdi.