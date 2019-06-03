0553 313 94 23

Paralimpik Yüzme Dünya Serisi

İtalya'da düzenlenen serinin 6. ayak yarışlarında Türk sporcular toplamda 9 madalya kazandı

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:00
Paralimpik Yüzme Dünya Serisi

ANKARA (AA) - Paralimpik Yüzme Milli Takımı, İtalya'daki Dünya Serisi'nin 6. ayak yarışlarında 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Lignano Sabbiadoro kentindeki organizasyona 31 ülkeden, 260'tan fazla sporcu katıldı.

Yarışların son gününde kadınlar 50 metre kelebek gençler finalinde Sümeyye Boyacı 49.36'lık derecesiye altın, Sevilay Öztürk de 50.24 ile bronz madalyaya uzandı.

Sümeyye Boyacı yine aynı stilde büyükler kategorisinde 49.36'lık derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Erkekler 50 metre kelebek gençler kategorisinde Koral Berkin Kutlu 49.17 ile gümüş, büyüklerde Beytullah Eroğlu ise 38.15'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin yedinci ayağı, 6-9 Haziran tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:00
  1. 6. ayağında
  2. İtalya
  3. Lignano Sabbiadoro
  4. Paralimpik Yüzme Dünya Serisi
  5. Paralimpik Yüzme Milli Takımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te jandarmadan huzur, güven, trafik ve arefe uygulaması
    1. Siirt’te jandarmadan huzur, güven,..
    2. Muş’ta drone destekli trafik kontrolü
    3. 5 mahallede muhtarlık seçimleri..
    4. Sokak ortasında arkadaşının boğazını..
    5. Bayramlık kömbeler hazırlandı
    6. İngiltere, Sudan Askeri Konseyini kınadı
    7. SASKİ tarafından düzenlenen eğitimler..
    8. Elazığ’da arefe günü mezarlıklar doldu..
    9. AK Parti, YSK’nın tekrarlanan İstanbul..
    10. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    11. Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor
    12. Azez'deki terör saldırısına kınama
    13. Bayram namazı Iğdır’da 05.16,..
    14. AK Parti Aydın Milletvekili Savaş,..
    15. Samsun-Ordu karayolunda ’bayram’..
    16. Kaçak kazıcıya drone çelmesi!
    17. Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı
    18. CHP'li Ağbaba'dan bayram mesajı
    19. Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı..
    20. Başkan Taşlı Ramazan Bayramını kutladı
    21. Meclis Başkanı Şentop Kırklareli’de..
    22. Kadınlar hentbolde en golcü isim Yeliz..
    23. Elazığ’da motosiklet çalan 2 şüpheli..
    24. İtikafa girmek için Peru'dan..
    25. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a ilk..
    26. Jandarmadan Ramazan Bayramı öncesi..
    27. Plajlarda adım atacak yer kalmadı
    28. Elazığ’da elektrik kablosu çalan3..
    29. AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz!
    30. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular