Paralarını alamayan işçiler intihara kalkıştı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki belediye hizmet binası inşaatında çalışan 5 işçi, 70 gündür paralarını alamayınca yapımı süren binanın 4'üncü katındaki balkona çıkarak, intihar girişiminde bulundu. İşçiler, bağlı oldukları taşeron firma paralarını hesaplarına yatırınca eylemlerine son verdi.



Torbalı Belediye Hizmet Binası inşaatında, yüklenici firmaya bağlı çalışan 200 taşeron işçi, 70 gündür paralarını alamadıklarını ileri sürerek, bir süre önce iş bıraktı. Bugün ise işçilerden 5'i, geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, alacaklarının hemen ödenmesini istedi ve inşaatı süren belediye hizmet binasının 4'üncü katının balkonuna çıktı. İşçilerin intihar girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, işçileri ikna etmeye çalışırken firma tüm çalışanların alacaklarını hesaplarına yatırdı. Bunun üzerine işçiler, eylemlerine son verip, balkondan indi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden çalışmak için Torbalı'ya geldiklerini belirten işçi temsilcilerinden Cebrail Aydın, "Biz ekibimizle asma tavan işi yaptık. 70 gündür ödeme alamayınca bazı arkadaşlarımız intihar etmek istedi. Evlerine para gönderemez, yemeğe para bulamaz hale geldiler. Onları atlamamaları için zor ikna ettik. Alacaklarımız bugün itibariyle yattı" dedi.