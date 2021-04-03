Paraları dondurulmuştu! İki ülke arasında 'Saddam' görüşmesi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, devrik lider Saddam Hüseyin dönemine ait İsviçre bankalarında dondurulan paraların durumunu görüştü.

Dışişleri Bakanı Hüseyin, Bağdat'ı ziyaret eden İsviçreli mevkidaşı Cassis ile bakanlıkta görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"İsviçre'nin bölgenin istikrarında önemli rolü var." diyen Hüseyin, "Iraklıların Avrupa geneli ve İsviçre'ye göç durumunu değerlendirdik. Bunun için bir sınır koyulması gerektiği üzerinde de mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Hüseyin, görüşmede İsviçre'deki bankalarda devrik lider Saddam Hüseyin dönemine ait dondurulmuş paraların durumunu da ele aldıklarını belirtti.

Iraklı Bakan, mevkidaşıyla İsviçre'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin yeniden açılması konusunu da masaya yatırdıklarını bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis de, ilk defa bir İsviçre Dışişleri Bakanının Bağdat'ı ziyaret ettiğini aktararak, bunun son olmayacağını söyledi.

Bölgenin yeniden istikrara kavuşması gerektiğinin önemine vurgu yapan Cassis, bu kapsamda Ürdün ve Lübnan'ı da ziyaret edeceğini söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyaretine de değinen Cassis, şunları kaydetti:

"Bölgenin yeniden istikrara kavuşması için doğru ilişkiler kurma çabasındayız. Papa'nın Irak ile ilgili olumlu mesajlarından da memnuniyet duyuyoruz. Irak'taki reform çalışmalarına destek veriyoruz. Büyükelçiliğimizin yeniden açılması için hazırlıklara başlayacağız."

Irak'ta yıllardır var olan istikrarsız durum ülke vatandaşlarını ABD ve Avrupa'ya göç etmeye zorluyor.