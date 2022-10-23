Paraları değer kaybediyordu! Japonya'dan milyarlarca dolarlık hamle geldi

Dolar/yen kuru 150 seviyesini aşarak 32 yılın en yüksek seviyeyi test etti. Yende yaşanan gerilemeyi durdurmak için harekete geçen Japonya'nın piyasaya 30 milyar dolarlık müdahalede bulunduğu belirtiliyor.

Japonya başbakanı Fumiyo Kişida, hafta sonu Avustralya'ya yaptığı ziyarette, hükümetin döviz piyasalarındaki aşırı oynaklığı gidermek için "uygun önlemleri" alacağını söyledi.

Japonya'nın 1.3 trilyon dolar rezervinin olduğu biliniyor. Ülkesinin rezervlerini hatırlatan Japonya'nın döviz kurlarıyla ilgili en üst düzey yetkilisi Masato Kanda, Japonya'nın piyasaya müdahale etmek için "limitsiz" rezervlerinin olduğunu aktarmıştı.