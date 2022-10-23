  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli 40 mm deniz topu görücüye çıkıyor

6'lı masada krizi derinleştirecek sözler! Canlı yayında adaylığını resmen açıkladı

Öksürük şurubu zehirli çıktı! Herkesi tedirgin eden o şurup toplatılıyor

CHP'nin Teşkilat dizisini Meclis gündemine taşıdığı konuya bakın! Böyle saçmalık görülmedi

Bakan Dönmez'den altın açıklaması geldi! 1890 ton rezerve ulaşıldı: Son 3 yılda tonlarca metal altın üretildi

Ümit Özat'tan Hakan Şükür'e şok sözler! Kur’an-ı Kerim'i bırakıp...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan dikkat çeken karar!

Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı! Ağızlar bir karış açık kaldı

ROKETSAN bombayı patlattı! Seri üretimi başlıyor

Baro seçimlerini karıştıran küstah sözler! Alın size bir Şebnem Korur Fincancı daha
Dünya Paraları değer kaybediyordu! Japonya'dan milyarlarca dolarlık hamle geldi
Dünya

Paraları değer kaybediyordu! Japonya'dan milyarlarca dolarlık hamle geldi

Dolar karşısında 32 yılın en düşük seviyesini gören Japon Yeni için Asya hükümetinden tarihi bir adım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 17:19:00 -
Paraları değer kaybediyordu! Japonya'dan milyarlarca dolarlık hamle geldi

Dolar/yen kuru 150 seviyesini aşarak 32 yılın en yüksek seviyeyi test etti. Yende yaşanan gerilemeyi durdurmak için harekete geçen Japonya'nın piyasaya 30 milyar dolarlık müdahalede bulunduğu belirtiliyor.

Japonya başbakanı Fumiyo Kişida, hafta sonu Avustralya'ya yaptığı ziyarette, hükümetin döviz piyasalarındaki aşırı oynaklığı gidermek için "uygun önlemleri" alacağını söyledi.

Japonya'nın 1.3 trilyon dolar rezervinin olduğu biliniyor. Ülkesinin rezervlerini hatırlatan Japonya'nın döviz kurlarıyla ilgili en üst düzey yetkilisi Masato Kanda, Japonya'nın piyasaya müdahale etmek için "limitsiz" rezervlerinin olduğunu aktarmıştı.

Doların ismini anmadı! Altından önce orayı işaret eden Murat Akan korkuttu: Sistem çökecek! Paranızı oraya yatırın
Doların ismini anmadı! Altından önce orayı işaret eden Murat Akan korkuttu: Sistem çökecek! Paranızı oraya yatırın

Ekonomi

Doların ismini anmadı! Altından önce orayı işaret eden Murat Akan korkuttu: Sistem çökecek! Paranızı oraya yatırın

Akon 'Türkler bu konuda çok iyi' dedi! Binlerce dolar harcadı
Akon 'Türkler bu konuda çok iyi' dedi! Binlerce dolar harcadı

Medya

Akon 'Türkler bu konuda çok iyi' dedi! Binlerce dolar harcadı

'Doların sonu geliyor' diyen Necmettin Batırel'den olay çıkış: Satıyorlar
'Doların sonu geliyor' diyen Necmettin Batırel'den olay çıkış: Satıyorlar

Ekonomi

'Doların sonu geliyor' diyen Necmettin Batırel'den olay çıkış: Satıyorlar

Ne altın ne dolar ne de euro! Kaan Sarıaydın yeni tahminini duyurdu: Yakında göreceksiniz bunu alan kazanır
Ne altın ne dolar ne de euro! Kaan Sarıaydın yeni tahminini duyurdu: Yakında göreceksiniz bunu alan kazanır

Ekonomi

Ne altın ne dolar ne de euro! Kaan Sarıaydın yeni tahminini duyurdu: Yakında göreceksiniz bunu alan kazanır

Dolar, euro... Haluk Özdil 'Türkiye'ye oluk oluk para akacak' dedi! Paraların nereden geleceğini açıkladı
Dolar, euro... Haluk Özdil 'Türkiye'ye oluk oluk para akacak' dedi! Paraların nereden geleceğini açıkladı

Ekonomi

Dolar, euro... Haluk Özdil 'Türkiye'ye oluk oluk para akacak' dedi! Paraların nereden geleceğini açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23