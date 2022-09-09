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Ekonomi Paralar hesaplara bugün yatıyor! Yüz binlere güzel haber
Ekonomi

Paralar hesaplara bugün yatıyor! Yüz binlere güzel haber

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ödemelerle ilgili konuşarak, "709 milyon 78 bin 736 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 11:30:00 -
Paralar hesaplara bugün yatıyor! Yüz binlere güzel haber

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 709 milyon TL'lik Tarımsal Destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatacağını açıkladı.

Destek ödemesinde en yüksek payı 614 milyon TL ile TMO Alım Prim Desteği alacak. 54 milyon 126 bin 358 TL'lik destek de Serftirikalı Tohum Kullanım Desteği'ne gidecek.

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